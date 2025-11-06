快訊

外送專法恐釀四輸 業者示警：不是保護而是全面倒退

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
立法院6日舉行「外送平台管理暨從業人員權益保障法」公聽會。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
立法院6日舉行「外送平台管理暨從業人員權益保障法」公聽會，台灣數位平台經濟協會理事郭昕宜示警，若各政黨版本強推「強制加保、強制加薪」條款，外送平台營運成本恐暴增兩至三倍，不僅無法真正保障外送員，反而將讓平台、外送員、商家與消費者「四輸」，最終重創整體外送生態。

郭昕宜指出，目前討論版本多以「勞雇關係」為出發點，卻忽視外送產業早已形成連結超過15萬外送員、10萬商家與數百萬消費者的龐大生態系。

一旦成本飆升，平台勢必調整費率，導致外送費上漲、商家利潤被壓縮、消費者被迫買貴，訂單量自然下降，「外送員不但沒加薪，反而更接不到單。」

郭昕宜舉美國西雅圖為例，當地2024年將外送報酬提高至基本工資的1.5倍後，僅一年就造成平台訂單量驟減170萬筆、商家營收蒸發4,000萬美元，外送員平均等待下一筆訂單的時間更增加三倍。

「這不是假設，而是有國際實例為證。」她警告，若類似制度硬套在台灣，衝擊恐怕難以承受。

有行銷學者分析，外界常以「一強三弱（強平台、弱外送員、弱商家、弱消費者）」形容現況，但若專法照現有方向通過，實際上將變成「四輸」局面：平台被迫退出市場、外送員收入反降、商家生存艱難、消費者得付出更高代價。這不是保障，而是讓整個產業倒退。

郭昕宜強調，目前平台業者已為外送員提供全時段意外險與第三人責任險，每年保費支出高達5億元，保障內容已優於多數兼職工作。若再疊加勞保及職災保險，恐造成制度重複、資源浪費，「保障沒有變多，反而更混亂。」

郭昕宜呼籲，立法前應先作完整的影響評估，由政府與產學專家共同組成「外送產業制度研究小組」，以實證研究為基礎，重新設計報酬與保障的架構。她強調，外送專法的精神應該「穩、實、能長久」，而非在政治口號壓力下倉促拍板。

「外送經濟早已融入民生，我們不反對保障，但反對沒有基礎的立法。」郭昕宜說，公平會專業意見也指出，外送報酬下限未必能真正提升外送員權益，反而可能犧牲商家與消費者利益，「政策一旦失衡，最終沒有人是贏家。」

台灣美國商會交通運輸暨物流委員會主席、Uber Eats公共政策暨政府事務總監馬培治表示，外送平台業者並不反對立法，而是希望立法過程能以事實為基礎，審慎評估各方影響。

馬培治說，外送產業牽動消費者、商家、外送員與平台四方利益，任何政策若缺乏全盤考量，恐將打破市場平衡，最終由全民共同承擔成本。

