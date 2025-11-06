「不該拿小股民開刀」衛福部推補充保費新制 黃捷曝收到大量陳情

衛福部健保補充保費新制喊卡，民進黨立委黃捷表示，肯定衛福部懸崖勒馬，這幾天收到大量民眾陳情，健保需要改革但方向必須合理，應優先從濫用健保者及特定高資本利得者下手，不該針對500萬個靠微薄股息、補貼生活的小股民開刀。

黃捷指出，衛福部健保補充保費新制，擬將股利補充保費由「單筆計算」改為「年度合併計算」，只要全年股利超過2萬元就要扣補充保費。她表示，這幾天收到大量民眾陳情，擔憂此政策將加重基層的生活負擔。

黃捷表示，健保是台灣重要的根基，必須永續改革，但改革方向必須合理。她強調，對象應優先從濫用健保者及特定高資本利得者下手，不該針對500萬個靠微薄股息、補貼生活的小股民。

「健保可以改，但不能改錯人。」黃捷表示，肯定衛福部懸崖勒馬，推動修法前應先審慎評估，尋求更公平、合理，並真正有助健保財務穩健的方案。