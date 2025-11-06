快訊

用隔夜飯炒飯釀禍！陸男確診「炒飯症候群」 鬼門關前急救命

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

反彈聲浪四起…健保補充保費改革急踩煞車 衛福部：暫停有爭議的規畫

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
為了延續健保財政問題，衛福部長石崇良大刀闊斧擬針對補充保費改革，怎料調整內容衝擊大量存股族，反彈聲浪四起。記者杜建重／攝影
為了延續健保財政問題，衛福部長石崇良大刀闊斧擬針對補充保費改革，怎料調整內容衝擊大量存股族，反彈聲浪四起。記者杜建重／攝影

為了延續健保財政問題，衛福部石崇良大刀闊斧擬針對補充保費改革，怎料調整內容衝擊大量存股族，反彈聲浪四起。衛福部今晚發新聞稿表示，補充保費的改革方案，目前仍在研議階段，衛福部會廣納各方意見，暫停有爭議的規畫。

石崇良今中午親上火線開記者會表示，將調整3大部分，不過晚間衛福部立即發新聞稿回應相關爭議。

針對近日健保補充保費改革熱議，衛福部表示，讓健保財務可以更穩健、更永續，讓每一位繳納保費的國人都能夠更公平，這是不變的目標。

衛福部說，健保開辦至今30年，初期以薪資所得為主，如今高齡化與少子化的影響，導致勞動人口從2015年的1700多萬人逐年下滑。如果，只靠薪資繳保費，人口變少、支出變多，年輕世代的壓力也會越來越重。

衛福部表示，補充保費的改革方案，目前仍在研議階段，衛福部會廣納各方意見，暫停有爭議的規劃。接下來，一定會尋求更周延，更有共識的做法，再行推動。

本次改革主要有三部分，石崇良表示，首先股利、利息、租金所得改採年度結算，若單項累計金額超過2萬元，將要加收2.11％的補充保費；第二「打開天花板」，過去補充保費不管股息、租金跟利息，均以1000萬元為上限，為了互助精神及有能力的人多幫助弱勢，將往上將上限提高至5000萬元，不然過去可以將1000萬拆成10筆，就可能1元都收不到。

石崇良說，第三獎金起徵是投保薪資的4倍，以現行計算方式若每月的投保薪資為10萬元，獎金單筆要超過40萬以上，才會開始徵收補充保費。例若獎金為50萬元，扣掉40萬後，剩下的10萬去計算，算下來約繳2000元補充保費；但若薪資薪資3萬元的民眾，他的起徵金額就是12萬元起，起徵點不同。將採基本工資第一級為起徵點，也就是說不管拿多少獎金都是一致。

為了延續健保財政問題，衛福部長石崇良（左）大刀闊斧擬針對補充保費改革，衛福部今晚發新聞稿表示，暫停有爭議的規畫。記者翁唯真／攝影
為了延續健保財政問題，衛福部長石崇良（左）大刀闊斧擬針對補充保費改革，衛福部今晚發新聞稿表示，暫停有爭議的規畫。記者翁唯真／攝影

保費 衛福部 投保薪資 石崇良

延伸閱讀

存股族憂心忡忡！二代健保補充保費改革挨批 金管會：會再了解

補充保費新制恐讓小資族「不需繳費變要繳」 財稅專家籲調升收費門檻

尋求避風港！二代健保補充保費制度變動 債券ETF躍投資新寵

影／跟金管會溝通？補充保費改革掀議 石崇良鬆口：研議讓小資族保有小確幸

相關新聞

政院踩煞車！二代健保改革惹議 卓榮泰指示衛福部「暫緩規劃」

有關衛福部研議中的健保補充保費方案，行政院發言人李慧芝6日表示，行政院卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議...

非洲豬瘟不影響豬價！10月CPI年增1.48％ 連6月低於通膨警戒線

主計總處6日公布10月消費者物價指數（CPI）年增1.48％，已連續6個月低於2％的通膨警戒線。不過扣除蔬果及能源後的核...

存股族憂心忡忡！二代健保補充保費改革挨批 金管會：會再了解

衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引起不少存股族在網路上討論，憂心忡忡。金管會今天表示...

反彈聲浪四起…健保補充保費改革急踩煞車 衛福部：暫停有爭議的規畫

為了延續健保財政問題，衛福部長石崇良大刀闊斧擬針對補充保費改革，怎料調整內容衝擊大量存股族，反彈聲浪四起。衛福部今晚發新...

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

衛福部健保補充保費後年改制衝擊小資族，行政院指出，政府盼使健保財務更穩健永續，並讓保費繳納制度更公平，卓揆已指示衛福部廣...

只動補充保費難救健保財務 醫改會批改革頭痛醫頭、腳痛醫腳

健保補充保費擬調整，針對股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限一千萬提高到五千萬、高額獎金起徵門檻調整為最低工資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。