反彈聲浪四起…健保補充保費改革急踩煞車 衛福部：暫停有爭議的規畫

為了延續健保財政問題，衛福部長石崇良大刀闊斧擬針對補充保費改革，怎料調整內容衝擊大量存股族，反彈聲浪四起。衛福部今晚發新聞稿表示，補充保費的改革方案，目前仍在研議階段，衛福部會廣納各方意見，暫停有爭議的規畫。

石崇良今中午親上火線開記者會表示，將調整3大部分，不過晚間衛福部立即發新聞稿回應相關爭議。

針對近日健保補充保費改革熱議，衛福部表示，讓健保財務可以更穩健、更永續，讓每一位繳納保費的國人都能夠更公平，這是不變的目標。

衛福部說，健保開辦至今30年，初期以薪資所得為主，如今高齡化與少子化的影響，導致勞動人口從2015年的1700多萬人逐年下滑。如果，只靠薪資繳保費，人口變少、支出變多，年輕世代的壓力也會越來越重。

衛福部表示，補充保費的改革方案，目前仍在研議階段，衛福部會廣納各方意見，暫停有爭議的規劃。接下來，一定會尋求更周延，更有共識的做法，再行推動。

本次改革主要有三部分，石崇良表示，首先股利、利息、租金所得改採年度結算，若單項累計金額超過2萬元，將要加收2.11％的補充保費；第二「打開天花板」，過去補充保費不管股息、租金跟利息，均以1000萬元為上限，為了互助精神及有能力的人多幫助弱勢，將往上將上限提高至5000萬元，不然過去可以將1000萬拆成10筆，就可能1元都收不到。