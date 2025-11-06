遙控無人機進口新規 須民航局同意、軍用要國防部文件
為強化源頭管理，經濟部今天公告，12月1日起進口遙控無人機等14項貨品增列輸入規定代號，並列入「海關協助查核輸入貨品表」，未來進口遙控無人機須先取得民航局同意文件，若為軍用遙控無人機，則憑國防部核發的同意文件進口。
經濟部國際貿易署今天公告，自12月1日起CCC8806.21.00.00-5「其他無人機，僅供遙控飛行，最大起飛重量不超過250公克」等14項貨品增列輸入規定代號「617」，並列入「海關協助查核輸入貨品表」。
經濟部說明，交通部民用航空局為有效進行遙控無人機源頭管理，5月2日請貿易署協助增列輸入規定，要求進口無人機須先取得該局同意文件；進口軍用遙控無人機，則須取得國防部同意文件。另為與「遙控無人機管理規則」的檢驗及登錄施行日期同步，訂於114年12月1日生效。
經濟部指出，增列輸入規定內容為進口遙控無人機，應取得交通部民用航空局的同意文件，特定重量及數量以下免附；軍用遙控無人機，憑國防部核發的同意文件進口。
經濟部補充，公告依據是貨品輸入管理辦法第8條第1項、民航局114年5月2日及114年10月16日函。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言