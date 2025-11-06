遙控無人機進口新規 須民航局同意、軍用要國防部文件

為強化源頭管理，經濟部今天公告，12月1日起進口遙控無人機等14項貨品增列輸入規定代號，並列入「海關協助查核輸入貨品表」，未來進口遙控無人機須先取得民航局同意文件，若為軍用遙控無人機，則憑國防部核發的同意文件進口。

經濟部國際貿易署今天公告，自12月1日起CCC8806.21.00.00-5「其他無人機，僅供遙控飛行，最大起飛重量不超過250公克」等14項貨品增列輸入規定代號「617」，並列入「海關協助查核輸入貨品表」。

經濟部說明，交通部民用航空局為有效進行遙控無人機源頭管理，5月2日請貿易署協助增列輸入規定，要求進口無人機須先取得該局同意文件；進口軍用遙控無人機，則須取得國防部同意文件。另為與「遙控無人機管理規則」的檢驗及登錄施行日期同步，訂於114年12月1日生效。

經濟部指出，增列輸入規定內容為進口遙控無人機，應取得交通部民用航空局的同意文件，特定重量及數量以下免附；軍用遙控無人機，憑國防部核發的同意文件進口。

經濟部補充，公告依據是貨品輸入管理辦法第8條第1項、民航局114年5月2日及114年10月16日函。