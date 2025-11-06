快訊

用隔夜飯炒飯釀禍！陸男確診「炒飯症候群」 鬼門關前急救命

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

遙控無人機進口新規 須民航局同意、軍用要國防部文件

中央社／ 台北6日電

為強化源頭管理，經濟部今天公告，12月1日起進口遙控無人機等14項貨品增列輸入規定代號，並列入「海關協助查核輸入貨品表」，未來進口遙控無人機須先取得民航局同意文件，若為軍用遙控無人機，則憑國防部核發的同意文件進口。

經濟部國際貿易署今天公告，自12月1日起CCC8806.21.00.00-5「其他無人機，僅供遙控飛行，最大起飛重量不超過250公克」等14項貨品增列輸入規定代號「617」，並列入「海關協助查核輸入貨品表」。

經濟部說明，交通部民用航空局為有效進行遙控無人機源頭管理，5月2日請貿易署協助增列輸入規定，要求進口無人機須先取得該局同意文件；進口軍用遙控無人機，則須取得國防部同意文件。另為與「遙控無人機管理規則」的檢驗及登錄施行日期同步，訂於114年12月1日生效。

經濟部指出，增列輸入規定內容為進口遙控無人機，應取得交通部民用航空局的同意文件，特定重量及數量以下免附；軍用遙控無人機，憑國防部核發的同意文件進口。

經濟部補充，公告依據是貨品輸入管理辦法第8條第1項、民航局114年5月2日及114年10月16日函。

無人機 經濟部

延伸閱讀

藝人閃兵連環爆 刑責擬加重2/3？內政部：與國防部討論修法

水庫設光電板引反彈 經濟部：今年並未發函盤點水庫水面光電

經濟部：豬肉攤商補助從寬認定 地方造冊列管就能申請

空軍：MQ-9B軍購進度正常 確定115年第3季交機

相關新聞

政院踩煞車！二代健保改革惹議 卓榮泰指示衛福部「暫緩規劃」

有關衛福部研議中的健保補充保費方案，行政院發言人李慧芝6日表示，行政院卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議...

非洲豬瘟不影響豬價！10月CPI年增1.48％ 連6月低於通膨警戒線

主計總處6日公布10月消費者物價指數（CPI）年增1.48％，已連續6個月低於2％的通膨警戒線。不過扣除蔬果及能源後的核...

存股族憂心忡忡！二代健保補充保費改革挨批 金管會：會再了解

衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引起不少存股族在網路上討論，憂心忡忡。金管會今天表示...

「不該拿小股民開刀」衛福部推補充保費新制 黃捷曝收到大量陳情

衛福部健保補充保費新制喊卡，民進黨立委黃捷表示，肯定衛福部懸崖勒馬，這幾天收到大量民眾陳情，健保需要改革但方向必須合理，...

反彈聲浪四起…健保補充保費改革急踩煞車 衛福部：暫停有爭議的規畫

為了延續健保財政問題，衛福部長石崇良大刀闊斧擬針對補充保費改革，怎料調整內容衝擊大量存股族，反彈聲浪四起。衛福部今晚發新...

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

衛福部健保補充保費後年改制衝擊小資族，行政院指出，政府盼使健保財務更穩健永續，並讓保費繳納制度更公平，卓揆已指示衛福部廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。