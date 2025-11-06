補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
衛福部健保補充保費後年改制衝擊小資族，行政院指出，政府盼使健保財務更穩健永續，並讓保費繳納制度更公平，卓揆已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃。示意圖。圖／聯合報系資料照片

衛福部健保補充保費後年改制衝擊小資族，行政院指出，政府盼使健保財務更穩健永續，並讓保費繳納制度更公平，卓揆已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。

現行全民健保除一般保費費率5.17%，另外對利息、股利、租金等6項收入設有2.11%補充保費，單筆超過2萬元才需繳納。衛福部有意有修法，改為「年度累計」逾2萬元即課徵，引發廣大存股族不滿。

對於衛福部研議中的健保補充保費方案，行政院發言人李慧芝今日表示，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平。

李慧芝指出，過去30年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。

李慧芝表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

