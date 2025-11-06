快訊

用隔夜飯炒飯釀禍！陸男確診「炒飯症候群」 鬼門關前急救命

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

聽新聞
0:00 / 0:00

政院踩煞車！二代健保改革惹議 卓榮泰指示衛福部「暫緩規劃」

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導
健保擬改革補充保費遭外界質疑，行政院指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃。記者杜建重／攝影
健保擬改革補充保費遭外界質疑，行政院指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃。記者杜建重／攝影

有關衛福部研議中的健保補充保費方案，行政院發言人李慧芝6日表示，行政院卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

李慧芝表示，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平。

李慧芝指出，過去三十年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。

【中央社／台北6日電】

健保擬改革補充保費遭外界質疑，衛生福利部長石崇良今天表示，預估對股市影響不大，並將討論有無其他方法讓小資族保有小確幸；對租金所得與資本利得相關保費也將再研議。

衛福部研擬健保補充保費3大改革，包含提高單筆扣繳上限、獎金扣除額調整為每年最低工資4倍，及租金、利息與股利改採結算制，結算制影響達480萬人，挹注健保約新台幣100億至200億元。許多網友反彈，並留言「薪水已繳健保，股利又被扣」，批政府是「土匪」。

衛生福利部長石崇良今天召開臨時記者會說明，健保是社會保險，追求社會公平性，因此隨國家經濟結構改變調整財源，在財務結構上尋求公平合理，以達到永續發展。

外界憂心股利改採結算制會影響小資族投資意願，石崇良說，尚未與金融監督管理委員會正式聊過，但是有請教過很多財務專家，不認為這會對股市造成太大影響；也將再討論研究是否有讓小資族保有小確幸的方式。

「我們當然不希望影響股市」，石崇良說，近年股利所得，約佔健保補充保費的20%，因此當然也希望股市很好、股利發得很好，健保就會獲得更多的挹注。

石崇良說明，這次會進行補充保費的調整，也是考量若不調整補充保費，就要調整一般保費費率才能增加健保收入，屆時受影響的也是年輕小資族，因此才盼先讓現有補充保費制度更公平。他也強調，「永遠不調一般保費，是不可能的」，但是希望在財務結構更公平時再來調，這樣大家會覺得比較平衡。

外界關心，與其增加補充保費，為何不直接計算資本利得。石崇良指出，擴大費基的部分，也持續在研究，不過現階段先針對補充保費進行改革。

至於租屋黑市仍然徵收不到保費問題，石崇良表示，這個問題是房東連報稅都沒有，涉及稅制公平性，因此將找財政部討論。

至於有專家指出，「兼職薪資」是多人為生活而多重兼職，也應檢討。石崇良回應，根據健保相關法規，兼職所得費率與一般保費費率連動，若調整將對整體健保造成重大影響。

「健保是台灣人最大的資產」，石崇良說，政府也將持續挹注健保財務，希望讓健保一路穩健走下去，用這些增加的收入，改善醫療環境，也讓民眾有更多癌症新藥、罕病藥物可以使用。

二代健保補充保費 健保 保費 衛福部 行政院 卓榮泰 李慧芝

延伸閱讀

停砍公教年金 政院：退撫基金恐提前破產 掀現職離退潮

健保補充保費改制挨批 政院：廣納意見階段 不會為難小資族

影／今中午恢復活豬運輸 行政院呼籲用實際行動支持國產豬肉

行政院長卓榮泰要求境外電商限期納管 經長：不開放陸資經營電商

相關新聞

政院踩煞車！二代健保改革惹議 卓榮泰指示衛福部「暫緩規劃」

有關衛福部研議中的健保補充保費方案，行政院發言人李慧芝6日表示，行政院卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議...

非洲豬瘟不影響豬價！10月CPI年增1.48％ 連6月低於通膨警戒線

主計總處6日公布10月消費者物價指數（CPI）年增1.48％，已連續6個月低於2％的通膨警戒線。不過扣除蔬果及能源後的核...

存股族憂心忡忡！二代健保補充保費改革挨批 金管會：會再了解

衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引起不少存股族在網路上討論，憂心忡忡。金管會今天表示...

「不該拿小股民開刀」衛福部推補充保費新制 黃捷曝收到大量陳情

衛福部健保補充保費新制喊卡，民進黨立委黃捷表示，肯定衛福部懸崖勒馬，這幾天收到大量民眾陳情，健保需要改革但方向必須合理，...

反彈聲浪四起…健保補充保費改革急踩煞車 衛福部：暫停有爭議的規畫

為了延續健保財政問題，衛福部長石崇良大刀闊斧擬針對補充保費改革，怎料調整內容衝擊大量存股族，反彈聲浪四起。衛福部今晚發新...

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

衛福部健保補充保費後年改制衝擊小資族，行政院指出，政府盼使健保財務更穩健永續，並讓保費繳納制度更公平，卓揆已指示衛福部廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。