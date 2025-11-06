只動補充保費難救健保財務 醫改會批改革頭痛醫頭、腳痛醫腳

健保補充保費擬調整，針對股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限一千萬提高到五千萬、高額獎金起徵門檻調整為最低工資的四倍。台灣醫療改革基金會於臉書表示，若僅針對補充保費微調，恐難以解決健保財務結構長期不公問題，形同「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，真正的改革，應從完善所得資料、健全費基制度、強化收費公平，三方面同步啟動，才能讓健保回到自助互助、量能負擔的精神。

醫改會說，補充保費約占保費整體收入的9%。根據健保會資料，近年補充保費收入為109年473億元、110年582億元、111年734億元，112年723億元、113年686億元（預估）、114年653億元（預估）。前三大主要來源包括投保單位負擔約50%、股利所得約20%、高額獎金約15%，而其餘利息所得、租金收入等則各約占2至5%。

醫改會表示，111、112年補充保費大增時，政府曾歸因於「股市表現」，但關鍵的問題是補充保費真的公平涵蓋各類所得來源了嗎？租金、執行業務所得、海外資本利得、地下經濟是否真正掌握？還是只有股利這類「資料取得容易」的人被收得最完整？這其實才是爭議核心。

醫改會說，補充保費制度本身存在灰色地帶，6類15目分類收取、地下經濟龐大、租屋市場不透明、資本利得的範圍，加上過去規避補充保費的手法等。只要提及保費調整，公平性的質疑都會浮現。從二代健保推動至今，「跨部門財稅資料整合、勾稽」的老問題早已反覆討論，但至今未解。如果不直接面對個人或家戶所得資料不完整的問題，即便改成年度結算，也只擋下部分規避手法，但真正的不公平問題仍在。

醫改會表示，在明年不漲保費下，為了補總額出現的缺口，所以調整補充保費。因資本利得影響範圍更廣，行政成本更高，才會找這幾項資料取得相對容易的項目，先來試試看，顯示出政府「哪裡容易，就從哪裡推動」、「溫水煮青蛙」的思維。

遺憾的是衛福部今回應此次修法方向，表示雖請教很多財務專家，仍尚未與其他部會研商。這回應也凸顯政策討論的急就章，欠缺行政部門的橫向討論與社會溝通。