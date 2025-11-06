快訊

用隔夜飯炒飯釀禍！陸男確診「炒飯症候群」 鬼門關前急救命

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

只動補充保費難救健保財務 醫改會批改革頭痛醫頭、腳痛醫腳

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
健保補充保費擬調整，針對股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限一千萬提高到五千萬、高額獎金起徵門檻調整為最低工資的四倍。圖／聯合報系資料照片
健保補充保費擬調整，針對股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限一千萬提高到五千萬、高額獎金起徵門檻調整為最低工資的四倍。圖／聯合報系資料照片

健保補充保費擬調整，針對股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限一千萬提高到五千萬、高額獎金起徵門檻調整為最低工資的四倍。台灣醫療改革基金會於臉書表示，若僅針對補充保費微調，恐難以解決健保財務結構長期不公問題，形同「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，真正的改革，應從完善所得資料、健全費基制度、強化收費公平，三方面同步啟動，才能讓健保回到自助互助、量能負擔的精神。

醫改會說，補充保費約占保費整體收入的9%。根據健保會資料，近年補充保費收入為109年473億元、110年582億元、111年734億元，112年723億元、113年686億元（預估）、114年653億元（預估）。前三大主要來源包括投保單位負擔約50%、股利所得約20%、高額獎金約15%，而其餘利息所得、租金收入等則各約占2至5%。

醫改會表示，111、112年補充保費大增時，政府曾歸因於「股市表現」，但關鍵的問題是補充保費真的公平涵蓋各類所得來源了嗎？租金、執行業務所得、海外資本利得、地下經濟是否真正掌握？還是只有股利這類「資料取得容易」的人被收得最完整？這其實才是爭議核心。

醫改會說，補充保費制度本身存在灰色地帶，6類15目分類收取、地下經濟龐大、租屋市場不透明、資本利得的範圍，加上過去規避補充保費的手法等。只要提及保費調整，公平性的質疑都會浮現。從二代健保推動至今，「跨部門財稅資料整合、勾稽」的老問題早已反覆討論，但至今未解。如果不直接面對個人或家戶所得資料不完整的問題，即便改成年度結算，也只擋下部分規避手法，但真正的不公平問題仍在。

醫改會表示，在明年不漲保費下，為了補總額出現的缺口，所以調整補充保費。因資本利得影響範圍更廣，行政成本更高，才會找這幾項資料取得相對容易的項目，先來試試看，顯示出政府「哪裡容易，就從哪裡推動」、「溫水煮青蛙」的思維。

遺憾的是衛福部今回應此次修法方向，表示雖請教很多財務專家，仍尚未與其他部會研商。這回應也凸顯政策討論的急就章，欠缺行政部門的橫向討論與社會溝通。

醫改會呼籲，健保財務改革的根本在於「費基」與「費率」兩項核心，應依循「量能負擔」原則，讓同所得者負擔同額保費，高所得者負擔更多保費。若僅從補充保費著手，只是擋下部分規避手法，無法消除制度性不公。

健保補充保費擬調整政策，台灣醫療改革基金會於臉書表示，若僅針對補充保費微調，恐難以解決健保財務結構長期不公問題，形同「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。圖／翻攝自台灣醫療改革基金會臉書
健保補充保費擬調整政策，台灣醫療改革基金會於臉書表示，若僅針對補充保費微調，恐難以解決健保財務結構長期不公問題，形同「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。圖／翻攝自台灣醫療改革基金會臉書

保費 健保 醫改會 衛福部

延伸閱讀

尋求避風港！二代健保補充保費制度變動 債券ETF躍投資新寵

影／跟金管會溝通？補充保費改革掀議 石崇良鬆口：研議讓小資族保有小確幸

影／股民補充保費收定了？石崇良「謝謝高股利者貢獻很多」 網怒嗆：只挑軟的割

影／研擬健保補充保費3大改革 石崇良：重新檢討付費公平性

相關新聞

政院踩煞車！二代健保改革惹議 卓榮泰指示衛福部「暫緩規劃」

有關衛福部研議中的健保補充保費方案，行政院發言人李慧芝6日表示，行政院卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議...

非洲豬瘟不影響豬價！10月CPI年增1.48％ 連6月低於通膨警戒線

主計總處6日公布10月消費者物價指數（CPI）年增1.48％，已連續6個月低於2％的通膨警戒線。不過扣除蔬果及能源後的核...

存股族憂心忡忡！二代健保補充保費改革挨批 金管會：會再了解

衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引起不少存股族在網路上討論，憂心忡忡。金管會今天表示...

「不該拿小股民開刀」衛福部推補充保費新制 黃捷曝收到大量陳情

衛福部健保補充保費新制喊卡，民進黨立委黃捷表示，肯定衛福部懸崖勒馬，這幾天收到大量民眾陳情，健保需要改革但方向必須合理，...

反彈聲浪四起…健保補充保費改革急踩煞車 衛福部：暫停有爭議的規畫

為了延續健保財政問題，衛福部長石崇良大刀闊斧擬針對補充保費改革，怎料調整內容衝擊大量存股族，反彈聲浪四起。衛福部今晚發新...

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

衛福部健保補充保費後年改制衝擊小資族，行政院指出，政府盼使健保財務更穩健永續，並讓保費繳納制度更公平，卓揆已指示衛福部廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。