補充保費掀爭議 存股族氣跳腳…滕西華怒批：不公平中的不公平

健保補充保費中的股利、利息、租金三項目，將改採「年結」的方式課徵保費，年逾2萬元將收2.11%的補充保費，收息的存股族首當其衝，批評政府「搶錢」；衛福部長石崇良今臨時召開記者會說明滅火，強調此舉是健保永續，卻加深民怨。民間監督健保聯盟發言人滕西華認為，只針對補充保費中的三項目，改採年結，這是「不公平中的不公平」，建議廢除補充保費，應重啟健保費基以「家戶總所得」作為計算的討論。

滕西華說，當初二代健保會出現「補充保費」，就是在討論用「家戶總所得」當作徵收健保基本費時未果，衍伸出的「不公平產物」，現在的健保收費基準是以「職業別」來計算投保薪資基礎，再乘上費率，計算出被保險人、雇主以及政府需要負擔的比例。試問，現在哪一個先進國家，是用職業別當作投保薪資基礎，當初就是認為以此方式計算費基「不公平」，才開啟以「家戶總所得」當作投保費用基礎的討論。

家戶總所得計算健保基本費相當簡單，就是以家戶人口的薪資所得當作計算基礎，因此該政策就舉例，家戶收入的來源，如常態性薪資、兼職薪資、執行業務獎金、股利、租金等，將家戶中所有的收入項目加總後，來計算投保薪資。當時遇到的第一個問題就是，健保署提出「人力不足」，人力不足以支應家戶總所得計算，但當時朱澤民提出與財政單位連動，就能直接以系統計算，如報稅系統一樣。

但當時法案進入二、三讀時遭杯葛，當時衛生署長楊志良認為，要優先解決健保財務問題，就將當初列入家戶總所得的收入來源項目，其中幾項獨立成為「補充保費」的項目，形成健保費出現一般保費與補充保費的「不公平現象」，原本要解決費基採職業別不公平的問題，後來不但沒解決，如今石崇良還讓收入從股利、租金、兼職等作為來源，得額外繳保費的亂象，明明都是賺新台幣，為什麼這一張新台幣會有等級的差別？

滕西華說，如今石崇良打著「健保永續」的大旗，針對補充保費中股利、利息、租金三項目，採年結方式課徵，再形成「不公平中的不公平」，股票大筆進出獲利者，不會被課徵補充保費，反而是把懲罰把股票好好放在股市收股息的人。她質疑，收利息族會比大筆交易進出股市賺差價的收入高？且石崇良此次擴增的補充保費，頂多只會讓健保基金每年增加一百到兩百億元，這筆錢連健保一個月的安全準備金都不夠，不解意義何在。

滕西華認為，石崇良於記者會中，不斷強調要等待修法，實際上，若只是要調整股利、利息、租金三項目改採年結，僅需要修改規定，不需要動到健保法，她認為，先前健康台灣委員會曾提及，健保一般費率要與補充保費脫鉤，若要修法恐是為了此目的，目前健保費率與補充保費連動，目前為5.17%與2.11％，而健保費率上限為6%，等於補充保費的費率也受到上限影響，兩者一旦脫鉤，補充保費的費率將不再受限，未來恐不只有2.11%，推測這恐怕才是衛福部最終的目的。

不過，滕西華認為，此次調整補充保費已踩到國人敏感神經，特別是存股族尤其感到「被針對」，政府應正視健保收入結構的問題，從費基開始討論，重啟對家戶總所得的討論，另外，應廢除補充保費，要增加健保收入，建議直接提高一般保費，不要讓收費出現階級，應一視同仁。

一位不願具名的健保專家表示，補充保費並非單純的學理問題，而是牽涉到全民的感受與政策執行的敏感點，健保需要資金運作，但政府不能只用「錢多才能辦好事」的邏輯思考，應更重視減少醫療資源浪費，並要強調「使用者付費」原則，讓多使用健保資源者多付一點，也屬合理方向。

該名健保專家表示，衛福部若未與金管會、經濟部等跨部會充分溝通，政策落實時恐再度引發困擾。整體而言，補充保費不是壞事，但如何兼顧公平與效率、避免讓小資族成為受害者，才是制度設計的關鍵。