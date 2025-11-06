快訊

用隔夜飯炒飯釀禍！陸男確診「炒飯症候群」 鬼門關前急救命

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

存股族憂心忡忡！二代健保補充保費改革挨批 金管會：會再了解

中央社／ 台北6日電
衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引起不少存股族在網路上討論，憂心忡忡。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引起不少存股族在網路上討論，憂心忡忡。金管會今天表示，剛看到衛福部相關版本內容，會再進一步了解，看是否會對股民產生影響，再做適當交流。

現行全民健保除一般保費費率5.17%，另有6項補充保費來源，包含高額獎金全年超過當月投保金額4倍部分、兼職薪資所得超過公告最低工資，以及執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等，每筆金額超過新台幣2萬元要繳2.11%補充保費。

衛福部近日指明年將啟動補充保費修法程序，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾2萬元，收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務約增加100至200億元，掀起熱議。衛福部長石崇良今天表示，尚未跟金管會正式溝通，但有請教過很多財務專家，不認為會對股市造成太大影響。

媒體詢問這項措施引發存股族不少抱怨，是否有向衛福部了解狀況，金管會證期局官員表示，目前剛看到衛福部相關版本內容，會再進一步了解是否對股民產生影響，再做適當交流。

二代健保補充保費 衛福部 金管會

政院踩煞車！二代健保改革惹議 卓榮泰指示衛福部「暫緩規劃」

有關衛福部研議中的健保補充保費方案，行政院發言人李慧芝6日表示，行政院卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議...

非洲豬瘟不影響豬價！10月CPI年增1.48％ 連6月低於通膨警戒線

主計總處6日公布10月消費者物價指數（CPI）年增1.48％，已連續6個月低於2％的通膨警戒線。不過扣除蔬果及能源後的核...

存股族憂心忡忡！二代健保補充保費改革挨批 金管會：會再了解

衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引起不少存股族在網路上討論，憂心忡忡。金管會今天表示...

「不該拿小股民開刀」衛福部推補充保費新制 黃捷曝收到大量陳情

衛福部健保補充保費新制喊卡，民進黨立委黃捷表示，肯定衛福部懸崖勒馬，這幾天收到大量民眾陳情，健保需要改革但方向必須合理，...

反彈聲浪四起…健保補充保費改革急踩煞車 衛福部：暫停有爭議的規畫

為了延續健保財政問題，衛福部長石崇良大刀闊斧擬針對補充保費改革，怎料調整內容衝擊大量存股族，反彈聲浪四起。衛福部今晚發新...

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

衛福部健保補充保費後年改制衝擊小資族，行政院指出，政府盼使健保財務更穩健永續，並讓保費繳納制度更公平，卓揆已指示衛福部廣...

