美國勞工行政官員訪團 與洪申翰交流勞動事務

勞動部洪申翰部長近日接見美國聯邦暨各州勞工行政首長訪團，包括維吉尼亞州、蒙大拿州、北卡羅萊納州及北達科他州等勞工行政機關首長，來台進行勞動事務交流訪問。

洪申翰表示，「美國勞工行政官員協會」（National Association of Government Labor Officials, NAGLO）是由美國各州勞工行政首長所組成之協會團體，台灣勞動部為唯一國際會員，我國每年均派員出席年會，在此特別感謝 NAGLO長期以來對台灣的協助與支持，共同建構台美勞動事務重要的交流平台。

洪申翰指出，勞動部每兩年都會邀請NAGLO、各州及聯邦政府勞工行政高階官員組團訪台，透過實地交流與政策對話，使台美雙方能就勞動政策趨勢及重要議題深入交換意見，進一步瞭解彼此勞動法規、制度設計及施政規劃的最新發展。

洪申翰說，此一互訪機制不僅有助於台美雙方共同思考，如何面對新科技對勞動市場的挑戰與相應對策，也讓台灣能積極參與國際勞動政策討論。這些交流成果與寶貴經驗，都是我國推動勞動政策及強化行政能量的重要參考與學習典範。

本次訪賓來台期間，特別安排拜會勞動部各業務單位及所屬機關（構），並針對「新科技對就業的影響」、「職業訓練與促進就業」議題，由黃政務次長玲娜主持召開座談會，分享台美雙方的現況與對策，訪團亦將參觀多元就業輔導單位，瞭解我國如何協助身心障礙者及就業弱勢者在地就業。

勞動部期讓美方更深入認識台灣的勞動政策發展與執行成果，並進一步深化台美在勞動事務上的夥伴關係。