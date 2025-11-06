快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

非洲豬瘟不影響豬價！10月CPI年增1.48％ 連6月低於通膨警戒線

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處分析，10月CPI推升主因為食物類價格成長，但所幸未受非洲豬瘟影響。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
主計總處分析，10月CPI推升主因為食物類價格成長，但所幸未受非洲豬瘟影響。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

主計總處6日公布10月消費者物價指數CPI）年增1.48％，已連續6個月低於2％的通膨警戒線。不過扣除蔬果及能源後的核心CPI年增1.84％，寫近9個月最大漲幅，顯示基礎物價壓力仍在。主計總處分析，10月CPI推升主因為食物類價格成長，但所幸未受非洲豬瘟影響。

七大類中有六類全面上漲，其中雜項類年漲3.18％最高，食物類漲2.02％，居住類漲2.00％、醫藥保健類漲1.75％、教養娛樂類漲1.44％，僅交通及通訊類跌1.40％。主計總處指出，雜項類漲幅主要來自金飾及珠寶等個人隨身用品價格上漲10.65％，反映國際金價走勢上揚。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，10月因肉類及外食費等食物類價格持續上漲影響，以及因為假期較多，包括中秋與國慶連假，推升旅宿等娛樂服務費用，個人照顧與家事服務費上漲，也帶動整體服務類價格上揚。

依據主計總處統計，10月17項重要民生物資年增2.73％，外食費年增6.69％、豬肉年增9.07％，雙雙創下20個月新高；雞蛋年增8.22％，則為近29個月最大漲幅。

曹志弘指出，雞蛋漲幅擴大主要因去年基期偏低，短期內漲勢仍難回落。豬肉價格則延續先前漲勢，受疾病與天候影響一度偏高，不過隨氣候轉涼、產銷供需調節穩定，目前批發價已跌破每公斤100元。禁宰措施解除後，政府將持續調控產量，預期11月豬肉價格可望回穩。

針對外界關切非洲豬瘟疫情是否推升物價，曹志弘說明，實際查價結果顯示，市面仍有冷凍及冷藏豬肉供應，庫存可支撐約一個月，因此豬肉價格並未出現顯著波動。他補充，外食費雖年增6.69％，但近半年月增率多維持在0.2％左右，未見明顯擴大，若天候穩定，整體外食價格可望趨緩。

至於國際原物料部分，原油價格月跌約1成，其餘商品價格跌幅互有增減。曹志弘評估，10月整體物價仍屬平穩，若11月天候穩定、節慶效應消退，CPI年增率可望續降；即使颱風來襲造成災損，漲幅亦不致突破2％。

消費者物價指數 外食 CPI 豬肉

延伸閱讀

非洲豬瘟清零 陳駿季親送媒體「清零茶」、「小豬流沙包」

估700萬戶受益！明年綜所稅免稅額、標扣額、薪扣額等四大額度將調升

仍有3處驗出非洲豬瘟病毒陽性 專家建議台中梧棲案例場不應再養豬

10月CPI年增率1.48% 豬肉漲幅20個月最大…主計總處：無關非洲豬瘟

相關新聞

補充保費新制恐讓小資族「不需繳費變要繳」 財稅專家籲調升收費門檻

衛福部長石崇良近期拋出，擴徵補充保費，股利、利息、房租每年合計2萬，須繳2.1%補充保費，引發小資族反彈後，今天親上火線...

稱核電重啟評估「與輝達投資無關」 龔明鑫說明不可控因素

台電董事長曾文生昨日表示，根據核電廠現況評估結果，核二、核三具有重啟的機會與條件，對此，經濟部長龔明鑫表示，現況評估報告...

水庫設光電板引反彈 經濟部：今年並未發函盤點水庫水面光電

水庫設置光電板引發民意強烈反彈，雲林縣長張麗善5日在縣議會表示，堅決反對在湖山水庫設置光電板，並呼籲中央也放過農地種電。...

影／跟金管會溝通？補充保費改革掀議 石崇良鬆口：研議讓小資族保有小確幸

健保補充保費將出現調整，預計最快2027年上路，股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬...

非洲豬瘟不影響豬價！10月CPI年增1.48％ 連6月低於通膨警戒線

主計總處6日公布10月消費者物價指數（CPI）年增1.48％，已連續6個月低於2％的通膨警戒線。不過扣除蔬果及能源後的核...

核二、核三是否有望重啟？經長龔明鑫：最快12月初決定

經濟部收到台電的核電廠現況評估報告已近一個月，台電更透露核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件。經濟部長龔明鑫6日表示，相關評估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。