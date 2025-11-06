非洲豬瘟不影響豬價！10月CPI年增1.48％ 連6月低於通膨警戒線

主計總處6日公布10月消費者物價指數（CPI）年增1.48％，已連續6個月低於2％的通膨警戒線。不過扣除蔬果及能源後的核心CPI年增1.84％，寫近9個月最大漲幅，顯示基礎物價壓力仍在。主計總處分析，10月CPI推升主因為食物類價格成長，但所幸未受非洲豬瘟影響。

七大類中有六類全面上漲，其中雜項類年漲3.18％最高，食物類漲2.02％，居住類漲2.00％、醫藥保健類漲1.75％、教養娛樂類漲1.44％，僅交通及通訊類跌1.40％。主計總處指出，雜項類漲幅主要來自金飾及珠寶等個人隨身用品價格上漲10.65％，反映國際金價走勢上揚。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，10月因肉類及外食費等食物類價格持續上漲影響，以及因為假期較多，包括中秋與國慶連假，推升旅宿等娛樂服務費用，個人照顧與家事服務費上漲，也帶動整體服務類價格上揚。

依據主計總處統計，10月17項重要民生物資年增2.73％，外食費年增6.69％、豬肉年增9.07％，雙雙創下20個月新高；雞蛋年增8.22％，則為近29個月最大漲幅。

曹志弘指出，雞蛋漲幅擴大主要因去年基期偏低，短期內漲勢仍難回落。豬肉價格則延續先前漲勢，受疾病與天候影響一度偏高，不過隨氣候轉涼、產銷供需調節穩定，目前批發價已跌破每公斤100元。禁宰措施解除後，政府將持續調控產量，預期11月豬肉價格可望回穩。

針對外界關切非洲豬瘟疫情是否推升物價，曹志弘說明，實際查價結果顯示，市面仍有冷凍及冷藏豬肉供應，庫存可支撐約一個月，因此豬肉價格並未出現顯著波動。他補充，外食費雖年增6.69％，但近半年月增率多維持在0.2％左右，未見明顯擴大，若天候穩定，整體外食價格可望趨緩。

至於國際原物料部分，原油價格月跌約1成，其餘商品價格跌幅互有增減。曹志弘評估，10月整體物價仍屬平穩，若11月天候穩定、節慶效應消退，CPI年增率可望續降；即使颱風來襲造成災損，漲幅亦不致突破2％。