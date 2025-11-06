快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

聽新聞
0:00 / 0:00

水庫設光電板引反彈 經濟部：今年並未發函盤點水庫水面光電

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
雲林縣長張麗善反對在湖山水庫設光電板。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善反對在湖山水庫設光電板。記者蔡維斌／攝影

水庫設置光電板引發民意強烈反彈，雲林縣長張麗善5日在縣議會表示，堅決反對在湖山水庫設置光電板，並呼籲中央也放過農地種電。經濟部能源署6日表示，高度理解並尊重張麗善反對在湖山水庫設置光電板的立場。

日前，台北市議員踢爆翡翠水庫被經濟部問了三次，要求盤點翡翠水庫設置光電板的可能。近日，張麗善在縣議會表示，光電板引發環境破壞與民怨事件已經太多，她堅決反對在湖山水庫設置任何形式的光電板，若中央執意要設，她將帶隊抗議。

能源署6日發文澄清，有關媒體報導提及「經濟部水利署最近行文全國水庫管理單位，盤點水庫設置水域光電板」一事，相關報導與事實不符，在未取得地方政府同意之前，絕不會貿然進行設置。

經濟部強調，今年並無發出相關公文或進行全國性盤點，請外界勿加揣測或無中生有。另外過去有發函亦僅止於詢問，以利有意願者媒合，絕非強迫設置，重申在兼顧環境永續、生態保護、水資源安全及地方民意的前提下，審慎評估各項綠能設施的推動。

根據經濟部水利署10月底發布的說明，2022～2024年曾三次發文調查，對象是全國的水庫管理單位，目的在盤點潛力地點，但無強制推動設置。

水庫 光電 經濟部

延伸閱讀

雲林湖山水庫可否設光電？議員質詢張麗善 她4字回應了

延宕30年斗六鐵道高架化又打回原形 張麗善：中央要讓雲林人等多久

議員再提縣府普發現金 張麗善曝這情況下才可能

南亞廚餘資源化場去化廚餘有成 張麗善率隊現勘

相關新聞

稱核電重啟評估「與輝達投資無關」 龔明鑫說明不可控因素

台電董事長曾文生昨日表示，根據核電廠現況評估結果，核二、核三具有重啟的機會與條件，對此，經濟部長龔明鑫表示，現況評估報告...

補充保費新制恐讓小資族「不需繳費變要繳」 財稅專家籲調升收費門檻

衛福部長石崇良近期拋出，擴徵補充保費，股利、利息、房租每年合計2萬，須繳2.1%補充保費，引發小資族反彈後，今天親上火線...

影／跟金管會溝通？補充保費改革掀議 石崇良鬆口：研議讓小資族保有小確幸

健保補充保費將出現調整，預計最快2027年上路，股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬...

水庫設光電板引反彈 經濟部：今年並未發函盤點水庫水面光電

水庫設置光電板引發民意強烈反彈，雲林縣長張麗善5日在縣議會表示，堅決反對在湖山水庫設置光電板，並呼籲中央也放過農地種電。...

核二、核三是否有望重啟？經長龔明鑫：最快12月初決定

經濟部收到台電的核電廠現況評估報告已近一個月，台電更透露核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件。經濟部長龔明鑫6日表示，相關評估...

補充保費恐衝擊股市 石崇良坦言「沒問金管會」 盡量不傷小資族

健保補充保費將出現調整，若啟動修法最快2027年上路。對於可能衝擊股市與小資族，衛福部長石崇良表示，尚未正式跟金管會談，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。