水庫設光電板引反彈 經濟部：今年並未發函盤點水庫水面光電

水庫設置光電板引發民意強烈反彈，雲林縣長張麗善5日在縣議會表示，堅決反對在湖山水庫設置光電板，並呼籲中央也放過農地種電。經濟部能源署6日表示，高度理解並尊重張麗善反對在湖山水庫設置光電板的立場。

日前，台北市議員踢爆翡翠水庫被經濟部問了三次，要求盤點翡翠水庫設置光電板的可能。近日，張麗善在縣議會表示，光電板引發環境破壞與民怨事件已經太多，她堅決反對在湖山水庫設置任何形式的光電板，若中央執意要設，她將帶隊抗議。

能源署6日發文澄清，有關媒體報導提及「經濟部水利署最近行文全國水庫管理單位，盤點水庫設置水域光電板」一事，相關報導與事實不符，在未取得地方政府同意之前，絕不會貿然進行設置。

經濟部強調，今年並無發出相關公文或進行全國性盤點，請外界勿加揣測或無中生有。另外過去有發函亦僅止於詢問，以利有意願者媒合，絕非強迫設置，重申在兼顧環境永續、生態保護、水資源安全及地方民意的前提下，審慎評估各項綠能設施的推動。

根據經濟部水利署10月底發布的說明，2022～2024年曾三次發文調查，對象是全國的水庫管理單位，目的在盤點潛力地點，但無強制推動設置。