補充保費新制恐讓小資族「不需繳費變要繳」 財稅專家籲調升收費門檻
衛福部長石崇良近期拋出，擴徵補充保費，股利、利息、房租每年合計2萬，須繳2.1%補充保費，引發小資族反彈後，今天親上火線指出，因收入型態改變，才設法收取補充保費，並稱「謝謝高股息者貢獻」。台北商業大學財稅系教授韓幸紋表示，衛福部瞄準以資本報酬為主要所得的族群，但以2萬為界線「一刀切」，恐讓過去不會被收保費的民眾被納入，建議可略調升收費下限。
韓幸紋表示，近年確實薪資成長率，比股利成長率來得低，但非薪資所得波動較大，如遇景氣不佳年度，甚至會發生負成長；衛福部目前拋出的方案，是瞄準資本報酬占收入比率較高的「高所得」族群，讓有錢人幫助社會上相對弱勢族群，在推進健保保費負擔公平性，應有正向效果，但是針對特定族群的做法，勢必造成社會反彈。
補充保費從鼓勵、利息、房租所得單筆2萬要收費，改為每年累計2萬，讓小資族人心惶惶。韓幸紋表示，從單筆獲得2萬，到年度加總2萬要收費，恐導致原本不會被收費的民眾，因改為累計，變成需要繳交補充保費，恐讓小資族感到不舒服，認為「也不是真的賺很多，卻要被收費」，這群人未必是高所得族群，建議可調整收費下限。
衛福部預計新制在健保法修法後，最快116年上路，將影響480萬民眾。韓幸紋表示，增加補充保費收費，在政策大方向上，是朝強化收費公平性推進，新舊制轉換過程中，勢必會影響部分族群，尤其「從無到有」在新制上路後需繳交的族群，為降低衝擊，建議衛福部可利用民眾所得概況分析計算，研擬出合理的收費下限。
