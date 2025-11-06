稱核電重啟評估「與輝達投資無關」 龔明鑫說明不可控因素
台電董事長曾文生昨日表示，根據核電廠現況評估結果，核二、核三具有重啟的機會與條件，對此，經濟部長龔明鑫表示，現況評估報告還在經濟部內部行政程序中，希望12月初以前可以簽核並對外說明，但後續的安全檢查還涉及原廠配合及核安會審查，時間非經濟部所能控制。
龔明鑫6日在經濟部業務會報前接受媒體訪問時表示，台電對於核能電廠的現況評估報告已經送達經濟部，目前正在行政簽呈當中，能源署要先檢視後才會送到部裡來，他昨天有在立法院經濟委員會向委員承諾，儘快在下個月之前做決定，「大致上情況沒有問題，當然就可以簽核了」。
針對曾文生提出核二核三具備重啟的機會與條件的說法，龔明鑫說，董事長他是樂觀，但經濟部總要有一些行政上的檢視程序。
媒體追問核電廠現況評估報告簽核公布的時間決是12月月初？月中？還是月底？龔明鑫說，他向立委承諾的是1個月內，但他希望可以儘快，如果可以的話，希望比承諾的時間更早。
龔明鑫並且表示，核電廠的重啟評估與NVIDIA的投資沒有關係，NVIDIA要在台灣成立的海外企業總部是辦公室式，用電沒有那麼多，所以跟核電這件事無關。
核電廠現況評估報告若獲得核可，下一步是啟動核電廠的安全檢查。針對安全檢查時程，龔明鑫表示，自主安全檢查須與原廠配合，因此需要協調時間，當然也希望可以儘快，這是一項變數，原廠何時可配合安檢，也非台電能控制。
另一項變數則是核安會的審查時間，龔明鑫說，核安會有獨立審查職權，經濟部必須尊重，這也是經濟部沒有辦法控制的部分。
