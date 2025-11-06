核二、核三是否有望重啟？經長龔明鑫：最快12月初決定

經濟部收到台電的核電廠現況評估報告已近一個月，台電更透露核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件。經濟部長龔明鑫6日表示，相關評估報告已送至能源署，目前正進行行政簽呈程序，待相關審查完成後，才能進一步研議。若進度順利，預計可在「一個月內」，也就是下個月初前做出決定。

龔明鑫指出，報告目前仍須依程序完成行政與安全審查，經濟部將在盡快而審慎原則下推進。他強調，核安會有獨立機關審查職權，時程仍須尊重審查程序，並須與原廠配合安全檢測等細節，因此確切時點仍有變數。

至於外界猜測核電廠延役是否與輝達（NVIDIA）來台設點，帶動用電需求有關。龔明鑫澄清，輝達在台設立的是台灣總部，應該是辦公室型態，評估用電量不高，所以兩者並沒有直接關聯。