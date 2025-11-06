快訊

跟金管會溝通？補充保費改革掀議 石崇良鬆口：研議讓小資族保有小確幸

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
健保補充保費將出現調整，預計最快2027年上路，股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金起徵門檻調整為最低工資的4倍。衛福部長石崇良中午開記者會表示，沒有正式跟金管會聊過，但有請教過很多財務專家，將進行法規預告60天後，再送進立法院，希望能在後年上路。

石崇良今天中午親上火線並外說明，強調政策還在研議、溝通階段，會多聽大家聲音，他也鬆口針對開徵金額門檻未來會再討論有什麼方法，讓小資族保有小確幸，「會來研究看看」。

針對媒體提問3項改革對於健保挹注能有多少，石崇良表示，明年的健保總額支出的部分是9883億，而健保保費的收入是近9000億，所以缺口會慢慢出現，就必須去調整健保的財務結構，不然只依賴一般保費收入，那就會很快就有可能突破費率的上限，因此才會評估調整結構法。

石崇良說，健保收入75%全靠薪資上班族繳的保費，補充保費僅占9%，補充保費股利所得佔了20%，但因應高齡化及少子化趨勢，勢必得改革，但當然不希望影響股市。

石崇良說，先前有和財務相關專家討論，不過會不會進一步和金管會溝通，會持續跟各界溝通，接下來還要進行法規預告需要60天時間，之後再送進去立法院，最快也要明年才能完成修法，預計後年上路。

