預計12月公布數位憑證皮夾3項PoC 數發部：建立安全生態系

中央社／ 台北6日電
數發部外觀。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
數發部外觀。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

數發部致力推動數位憑證皮夾，數發部次長侯宜秀今天表示，計畫除了牽涉技術，也需說服商業界參與，特別是希望超商能導入。她也透露，數發部預計12月公布數位憑證皮夾3項概念性驗證（PoC），目標建立安全、使用者友善的生態系。

數發部說明，數位憑證皮夾將讓民眾自主且安全存放自己的數位證件，民眾未來出門可透過手機快速查驗各類證件，簡化取票、領藥或辦理電信門號的程序。

數發部今天主辦2025數位憑證皮夾暨分散式驗證國際論壇，以可驗證憑證（Verifiable Credentials）與數位憑證皮夾為核心，邀集國內外專家齊聚探討標準制定、技術架構、治理模式與跨境驗證等議題。

侯宜秀指出，台灣於2023年加入「全球資訊網協會」（W3C），為數位政策與技術國際化的重要里程碑。W3C在制定全球網路標準扮演核心角色，台灣加入後可參與國際討論、對技術標準提出建議，並將國際最新技術觀點融入國內政策與產業發展。

她認為，科技帶來益處，但也伴隨挑戰與風險，尤其信任議題更顯重要。數發部正推動數位憑證皮夾計畫，嘗試以新工具解決問題，並邀請不同領域專家協助，讓計畫更完善。

侯宜秀坦言，數位憑證皮夾計畫相當不易，不僅涉及技術層面，還需說服商業界參與，特別是數發部希望在超商導入。她也透露，數發部預計12月公布數位憑證皮夾3項概念性驗證（PoC），正努力進行相關工作。

侯宜秀表示，數發部將持續推動公私協力、深化開源（Open Source）發展、去中心化治理模式，並促進更廣泛合作，目標建立安全、使用者友善且值得信賴的數位憑證皮夾生態系統。

