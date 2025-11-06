藍白推「停砍年金」 政院示警：恐提前破產、引發公務員離退潮

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

藍白陣營主張「停砍公教年金」，並力拚年底前完成三讀。不過行政院6日指出，若恢復月退休金隨現職人員調薪，將造成「雙重調整機制」與「雙重財務負擔」，不僅可能出現「退休金調得比在職薪水高」的不公情形，加劇基金財務壓力，也會增加現職人員離退誘因。

立法院司法及法制委員會近日接連審查在野黨提出的修法草案，主張停止調降退休年金所得替代率，並讓退休所得可隨消費者物價指數（CPI）變動而調整。

對此，行政院發言人李慧芝指出，自2018年年金改革以來，政府已持續挹注公教人員退休撫卹基金，目前累計達2,590億元。原本基金預估可分別支應至2049年（公務人員）與2045年（教師），但若停止調降替代率，基金將提前在2042年與2040年用罄。

行政院人事行政總處給與福利處長陳素枝補充，現行《退撫法》已設有調整機制，當CPI累積成長率達到正負5%即可啟動調整，每四年也會定期檢討。若再恢復與現職人員薪資聯動，將導致「雙重調整」，基金勢必面臨額外負擔。

她進一步說明，現職與退休人員本就應有不同制度設計。現職薪資調整除參考物價變動外，還須考量政府財政能力、民間薪資水準及工作負荷等因素，不一定每年都會調薪。以2024年為例，現職人員加薪4%，但當年CPI成長率為5.51%，若依提案連動CPI調整，退休金將調升5.51%，顯然對現職人員不公平。

陳素枝指出，若同時取消調降替代率、又恢復隨現職待遇調整，將使退休與現職所得差距縮小，甚至提高在職人員提前退休的誘因。她強調，應從繳費義務與給付平衡的角度檢討制度，才是長遠之計。

