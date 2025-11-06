COP30將至 卓榮泰下令以「全球共作」精神落實減碳責任

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）下周將於巴西登場，聚焦全球暖化挑戰。行政院長卓榮泰指出，我國作為國際社會的一份子，應善盡國際責任，將自主遵守「巴黎協定」，接軌國際正式提出「2035年國家自定貢獻」計畫，明確設定低碳台灣轉型里程碑。

卓榮泰指出，行政院日前已核定20項減碳旗艦行動計畫，請各部會積極推動，加大且加快減碳力道，以「全球共作」精神，回應全球減碳責任。

環境部長彭啓明今天也在行政院會臨時動議提出「2035國家自定貢獻（NDC3.0）減碳目標」報告，行政院長卓榮泰表示，謝謝彭啟明的報告，此項工作需要各部會持續配合與合作，才能按照預定計畫，達到具體目標。