影／研擬健保補充保費3大改革 石崇良：重新檢討付費公平性
衛福部長石崇良與衛福部社保司代理司長陳真慧中午舉行記者會，說明健保補充保費將從現行「單筆計算」改為「年度結算制」，未來若一年利息、股利等收入累計金額超過2萬元，須繳納2.11%的補充保費。另外改革主要希望把天花板打開，過去利息、股息超過1000萬元以上，只採用1000萬元當天花板，依現行費率是繳21萬元，但希望有能力的人可以多幫忙弱勢，所以把天花板提高到5000萬元，因此換算下來，會從現行繳21萬元變100萬元左右。
石崇良表示補充保費本次改革旨在符合健保公平付費的精神，並非針對小資族，健保財務永續發展需建立在公平合理的財務結構上。針對股利、利息及租金等收入，過去以單筆計算補充保費，可能導致透過拆單方式規避繳費。新制將導入結算機制，避免因拆單而規避補充保費，確保所有應繳納的收入都能被納入計算，提升公平性。石崇良希望，因應著高齡化社會、超高齡社會的來臨，重新檢討付費公平性、調整財務結構。
