美台關稅談判進入最後階段 張建一：台積電可能會增加投資

台美關稅談判進入最後掀牌階段，外界關切台灣談判結果？台經院院長張建一今日樂觀判斷台灣應有機會獲得關稅降到15%而且不壘加，汽車關稅我方應不會降到零，可能是2.5%。不過台灣可能要付出一些代價，政府要多採購，台積電也可能因為在美國需求增加，增加投資。

台經院產經資料庫總監劉佩真認為，川普要求的美國製造、美國優先，已經鎖定台積電的先進製程，未來台積電拉高先進製程在美生產比重恐成定局。她判斷，美國看上台灣前往投資的產業包括半導體、AI伺服器、汽車零組件及供應鏈。

台經院今日舉行「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」，媒體關切隨著美中元首會談結束，行政院也釋出台美關稅談判進入最後階段，台灣原本的20%稅率是否可能再降?

張建一表示，應該最近會有結果，「就看副院長何時再進美國就知道」。他樂觀判斷台灣有機會爭取到稅率調降至15%，而且不疊加，但台灣可能因此需要付出一些代價，包含承諾採購，如中油採購阿拉斯加油氣；至於汽車進口關稅也會調降，但應不會降到零，應該2.5%左右。

至於採購部分，張建一表示，因為經濟規模不同，台灣採購金額不可能像日本、南韓那麼高，其中，中油台電等屬於政府單位，政府可以承諾投資多少，但民間企業就只能尊重，「像台積電除了1650億美元投資外，未來也許會增加，但不可能由政府幫他宣布，如果美國需求擴大，台積電也會增加投資」。至於其他廠商採生態系拉幫結派一起去投資，政府可以背後融資擔保，扮演協助角色。

張建一強調，雖然大家都說到美國投資成本高，人工也貴，但廠商如果是為了美國市場，是為了在美國銷售，而不是再出口到其他國家，成本就可以抵消。

媒體詢問川普關稅政策即將在美國高等法院審判，張建一表示，雖然有很大機會會推翻對等關稅，但川普還是會透過各種名目，例如美國友好費用、美國友好門票等名目達到實質課稅目的，仍存在很多不確定性，台灣不能鬆懈。

劉佩真則對美國發動的232條款「來者不善」提出示警，認為台積電先進製程在今年第二季全球占比高達70.2%，比第二名高出62.9百分點，不論是性能、良率、客戶接受度，全面勝出，早也成為美國覬覦台灣半導體業的頭號對象。

雖然台積電做出大幅加碼投資美國的決策，且可豁免晶片關稅，劉佩真認為，從廠商面來看，台積電因投資美國總額不斷增加，未來先進製程在美生產比重拉高恐成定局；從產業面來看，供應鏈重組壓力可能弱化台灣本土半導體完整生態系，隨著台廠加速赴美投資，半導體業對台灣經濟拉抬效果可能產生變化。