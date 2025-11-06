「利息、股利、租金」年結2萬要繳健保補充保費 政院：不會為難小資族

衛福部擬將修法調整《健保法》，針對二代健保補充保費計算方式，包括薪資以外的利息、股利等收入將改採年度結算方式收取補充保費。對此，行政院發言人李慧芝表示，目前修法方向，衛福部還在廣納意見的階段，政府也絕對不會為難小資族。

衛福部長石崇良近日表示，明年將修「健保法」，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，一年累計超過2萬元就要收取。

健保補充保費共有六類，包括利息、股利、租金、兼職收入、執行業務所得及基本薪資超過四倍的獎金。石崇良指出，目前健保補充保費採即時扣繳方式，若個人單筆利息或股利給付超過門檻就會被扣。

對此，李慧芝說，政府一直非常積極在維持健保財務的穩健，每年都有持續撥補預算，也維護繳納的公平性。關於健保補充保費的修法方向，現在衛福部還在廣納意見的階段，政府也絕對不會為難小資族。

衛福部健保署副署長龐一鳴補充，目前一年收的健保費約8,000億左右，從股利所得收到的保費大概150億左右，會隨年度不同。健保是社會保險制度，也就是量能付費，越有能力的人幫助越沒有能力的人，關於補充保費的修正，現在進入研議期，過了之後會是溝通期，之後才是立法期，目前社會反應的相關意見，衛福部都會納入研議參考。