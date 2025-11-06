快訊

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

罐頭開封吃不完直接冰冰箱？專家揭常見錯誤保存法！開罐前還有一事必做

政院核定四年投逾百億帶動國旅 盼創造1,226億產值

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院會6日核定 「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in台灣計畫」，2026年至2029年為四年期計劃，預計投入100.14億，以十個點、兩條軸線、一個面的方式去推動國旅的觀光發展。交通部觀光署補充，預期所帶動的國旅效益可以增加10%的旅遊人次，創造觀光產值可達1,226億元。

觀光署說明，計畫是依照2025年1月22日第1次行政院觀光產業諮詢會議指示，以「三部曲」(首部曲-嘉義、二部曲-澎湖與南灣、三部曲-花東、玉里)為願景，2027年前完成第一階段亮點建設，2028年完成各項亮點建設。以10大亮點建設計畫形塑北回歸線帶狀旅遊具國際吸引力之觀光地標軸線。

以「北回之巔」和「微笑南灣」為兩大主軸，為串聯資源並促進區域觀光發展，整合交通部觀光署阿里山、澎湖、日月潭、西拉雅、縱谷、東海岸、雲嘉南濱海、大鵬灣等8個管理處，並與內政部國家公園署玉山、墾丁2個國家公園以及屏東縣政府跨部會合作，推出「新8景、雙魅力」。

觀光署副署長黃勢芳補充，除了此次推動的短期計畫外，後續也將啟動中期方案，重點將放在旅遊設施改善與整體品質提升。消費面部分，政府將研議鼓勵企業辦理國內員工旅遊，並提供相關獎勵措施，預計最快於2026年推出。

黃勢芳進一步表示，觀光署也將與外貿協會合作，推動結合商務與旅遊的「商務型旅遊」模式，鼓勵海外台商來台洽公同時規畫旅遊行程，相關獎勵方案也在規劃中。他強調，商務兼旅遊將是明年國旅推動的發展重點之一，希望藉此帶動更多國內旅遊動能。

至於今年的來台觀光旅遊人次部分，交通部次長林國顯則表示，去年我國來台觀光人次達785萬人次，今年截至11月5日已有693萬人次，預估11月8日就可以突破700萬人次，推估今年有望突破去年的全年來台觀光人次，期盼每年的觀光人次可以愈來愈好。

先前也有提到要設置的觀光研訓院，林國顯說，籌設部分政院已同意，目前方向有做調整，朝向國際形象、產業促進、研究發展及觀光政策研發等四大方向，預計最快今年底成立籌備處。明年上半年掛牌運作。

觀光 交通部 澎湖

延伸閱讀

影／今中午恢復活豬運輸 行政院呼籲用實際行動支持國產豬肉

解禁後全台累計39萬頭滯場豬 政院帶頭鼓勵多吃國產豬

他從歐洲回台等行李見1現象「台灣是中繼站？」 嘆：國旅沒救了

觀光署長說「出國不影響國旅」引熱議 林氏璧直指1問題

相關新聞

健保補充保費改制挨批 政院：廣納意見階段 不會為難小資族

衛福部擬改革健保補充保費引發廣大民怨，行政院發言人李慧芝今天強調，政府積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，現階段尚在廣...

AI引擎噴發 台經院：今年經濟成長率有望破6%

台灣今年在AI引擎帶動下，投資與出口推升全年經濟動能，台經院今日大幅上修今年經濟成長率為5.94%，距離破6%只有一步之...

二代健保補充保費新制惹怒全民 為何要收補充保費？誰要繳錢一次看

健保補充保費制度可能出現重大變革，衛福部擬修法，將利息、股利、租金補充保費從現行每月結算改採年度計算，一年累計逾二萬元，...

股利+利息滿2萬就收補充保費 前健保局長鄭守夏憂「賺小錢者交大錢」

為幫健保開源，衛福部長石崇良近期宣布，過去股利、房租、利息等資本利得補充保費，是單筆2萬才收費，將改為年結，年度「累計」2萬就要收費2.1%。收取補充保費對象大增，中產階級首當其衝。前健保局長鄭守夏說，認同政府設法增加補充保費收入，但須留意細節設計，否則被影響民眾大增，多數只是剛好達到2萬門檻，難解健保之渴，卻要花費大量行政成本。

曾文生嗆翡翠發電要多收費 蔣萬安反擊：綠電要一致標準

台北翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局擬收補償費，遭台電董事長曾文生稱，恐怕其他縣市也會要求送電來北市要額外計費？市長...

COP30將至 卓榮泰下令以「全球共作」精神落實減碳責任

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）下周將於巴西登場，聚焦全球暖化挑戰。行政院長卓榮泰指出，我國作為國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。