政院核定四年投逾百億帶動國旅 盼創造1,226億產值

行政院會6日核定 「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in台灣計畫」，2026年至2029年為四年期計劃，預計投入100.14億，以十個點、兩條軸線、一個面的方式去推動國旅的觀光發展。交通部觀光署補充，預期所帶動的國旅效益可以增加10%的旅遊人次，創造觀光產值可達1,226億元。

觀光署說明，計畫是依照2025年1月22日第1次行政院觀光產業諮詢會議指示，以「三部曲」(首部曲-嘉義、二部曲-澎湖與南灣、三部曲-花東、玉里)為願景，2027年前完成第一階段亮點建設，2028年完成各項亮點建設。以10大亮點建設計畫形塑北回歸線帶狀旅遊具國際吸引力之觀光地標軸線。

以「北回之巔」和「微笑南灣」為兩大主軸，為串聯資源並促進區域觀光發展，整合交通部觀光署阿里山、澎湖、日月潭、西拉雅、縱谷、東海岸、雲嘉南濱海、大鵬灣等8個管理處，並與內政部國家公園署玉山、墾丁2個國家公園以及屏東縣政府跨部會合作，推出「新8景、雙魅力」。

觀光署副署長黃勢芳補充，除了此次推動的短期計畫外，後續也將啟動中期方案，重點將放在旅遊設施改善與整體品質提升。消費面部分，政府將研議鼓勵企業辦理國內員工旅遊，並提供相關獎勵措施，預計最快於2026年推出。

黃勢芳進一步表示，觀光署也將與外貿協會合作，推動結合商務與旅遊的「商務型旅遊」模式，鼓勵海外台商來台洽公同時規畫旅遊行程，相關獎勵方案也在規劃中。他強調，商務兼旅遊將是明年國旅推動的發展重點之一，希望藉此帶動更多國內旅遊動能。

至於今年的來台觀光旅遊人次部分，交通部次長林國顯則表示，去年我國來台觀光人次達785萬人次，今年截至11月5日已有693萬人次，預估11月8日就可以突破700萬人次，推估今年有望突破去年的全年來台觀光人次，期盼每年的觀光人次可以愈來愈好。

先前也有提到要設置的觀光研訓院，林國顯說，籌設部分政院已同意，目前方向有做調整，朝向國際形象、產業促進、研究發展及觀光政策研發等四大方向，預計最快今年底成立籌備處。明年上半年掛牌運作。