聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台經院今日舉行2026年景氣展望研討會，大幅上修今年全年經濟成長率5.94%，接近6%。記者陳素玲/攝影
台灣今年在AI引擎帶動下，投資與出口推升全年經濟動能，台經院今日大幅上修今年經濟成長率為5.94%，距離破6%只有一步之遙。台經院院長張建一表示，如果普發現金促進消費挹注，可望對經濟成長貢獻0.3至0.4個百分點，今年經濟成長率有機會突破6%。

惟台經院景氣預測中心主任孫明德示警，台灣受惠AI外銷出口表現佳，但與美國貿易逆差擴大，今年可能達一千億美元以上，明年美國可能會想新招對付台灣，台灣不能不慎。

台經院估明年經濟成長2.60%，不保三。張建一表示，在高基期之下，不可能去年、今年那麼高成長，明年又繼續高成長。此外，明年AI投資不會像今年這麼高，傳產歷經二年不好狀況會改善，今年產業是「一好一壞」，明年「好的沒那麼好、壞的沒那麼壞」。

台經院今天舉行2026景氣展望研討會，發布今年、明年最新經濟預測。台經院大幅上修2025年經濟成長率為5.94%，較7月預測值3.02%，大增2.92個百分點。台經院表示，雖然美國關稅與中國內捲效應抑制傳產出口與汽車銷售，但美國AI投資熱潮帶動台灣設備投資與出口，前三季輸出、資本形成年增28.55%、6.90%，張建一直言「今年AI相關產業一支獨秀，AI帶來的出口成長跟原來的預期差太多了」。

不過，近期AI泡沫疑慮甚囂塵上，台經院景氣預測中心主任孫明德提醒，AI前景憂喜參半，大家認為目前AI競賽集中在幾家科技公司相互投資，形成一個內部循環，一旦只是在算力提升及模型建構，沒有對下產生交互作用，「就好像一隻雞每天都在吃飼料，卻沒有下蛋」大家可能會擔心未來能不能有好的結果。他說，AI不會泡沬，但方向會改，例如對促成AI發展的公司像台積電、輝達可能不錯，或是利用AI進行新創公司，以及利用AI改變生產效率等。

張建一認為，AI短期不會泡沫化，「就像現在股市漲很多，但不會崩盤」，因為很多國家才開始要投資AI基礎建設，例如發展主權AI，其次，要看未來AI能創造多少商業運用，例如CHATGPT很多人用，但付費有多少？未來還要投資上兆美元，錢從那麼裡？如果沒有新的應用需求，投資動能會受影響。

展望明年，台經院認為，隨美國關稅影響持續發酵及提前備貨效應消退，全球需求動能將顯著放緩，不過，AI快速發展帶動全球投資熱潮，也為台灣帶來助益，惟受高基期影響，電子及資通訊產品出口增幅趨緩，輸出成長率大幅滑落至3.08%，較今年驟減21.90個百分點。內需方面，隨上市櫃公司獲利成長，2026年薪資與股利發放可望提升，加上政府推動多項刺激措施，消費市場可望逐步回溫。考量基期偏高，2026年經濟成長動能預料將較2025年放緩。2026年經濟成長率為2.60%。

物價方面，台經院分析今年前9月CPI（消費者物價指數）年增率平均為1.77%，其中約八成漲幅來自食物與居住類價格。隨著颱風與豪雨影響減弱，蔬菜供應回穩帶動價格回落，另房市交易持續低迷，房租年增率預料將隨房價走低而進一步放緩，整體CPI維持溫和下行趨勢，估全年CPI上漲率為1.70%。明年隨全球通膨壓力趨緩，物價維持緩步回落趨勢，但氣候變遷、缺工與地緣政治風險可能推升成本壓力，預測2026年CPI年增率約為1.66%。

AI引擎噴發 台經院：今年經濟成長率有望破6%

