台美關稅可望降至15％不疊加 台經院張建一：可能要付出一些代價

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台經院院長張建一。圖/台經院提供
台美關稅談判持續進行，台經院院長張建一指出，美方先前宣布的20％對等關稅屬「暫時性」，未來有機會降至15％且不再疊加。他透露，台灣在談判中可能採取「採購換減稅」策略，包括中油赴美阿拉斯加州採購天然氣、甚至一同開採合作，以此換取美方關稅讓步；至於台積電赴美投資是否也要再擴大，他強調，政府不會代民間企業做投資承諾，會尊重市場決策。

張建一表示，依照目前談判氛圍，美方若同意將關稅降至15％、並取消疊加稅率，台灣仍需在特定領域展現合作誠意。例如中油作為公營事業，政府可以直接承諾採購或合作開發；但像台積電赴美投資屬企業自主，政府不可能替企業宣佈投資計畫。他指出，台積電已宣布在美國投資逾1,600億美元，未來若市場需求強勁，自會擴大布局。

張建一說，美國正推動再工業化，台灣發展科學園區、工業區的經驗，是美國可以借鏡的模式，像是傳統製造業可群聚赴美，以「園區模式」進駐美國中西部「鐵鏽帶」地區，台灣政府則可透過融資擔保機制，在背後協助企業赴美投資。雖然美國行政及勞動成本高，但若主要市場在美國，當地生產反而有助降低運輸與關稅成本，以內銷取代出口，可彌補生產成本差距，因此他對台美經貿前景「審慎樂觀」。

由於目前美國最高法院，正審理美果總統川普的對等關稅政策，外界臆測判決結果可能對關稅政策產生影響。張建一認為，即使川普敗訴，美方仍可能出現非關稅壁壘措施，例如徵收「美國友好門票」，這是川普式的操作邏輯，地緣政治變動可能很快，不確定性仍高。

