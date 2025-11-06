快訊

病假權入法 勞動部10日邀全國性工會、雇主團體研商

中央社／ 台北6日電

長榮航空一名空服員日前抱病執勤後離世，引發外界關注勞工病假權，勞動部10日將邀集全國性工會、雇主團體共同研商，收集各界意見作為後續擬定法制參考。

長榮航空一名空服員抱病上班，返台後離世，讓勞工病假權受關注，勞動部長洪申翰日前也對外表示，若因勞工請病假就沒收全勤獎金不合理，將用制度性要求保障勞工權益，但後續如何訂定仍待研議。

針對勞工病假權保障，勞動部展開法制作業，近日也發出開會通知，將於10日舉行研商會議，會中將邀集全國性工會團體、雇主團體等共同研商。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅今天告訴中央社記者，這次研商會議邀集11個全國性工會、8個雇主團體以及非全國性但積極訴求病假權的工會參與。

黃琦雅說，當天會先說明現行請病假規範，並透過法治面及實務面，分別說明目前病假權可能遇到的狀況等，並請與會人員發表意見，包含請工會說明實務上勞工請病假被不利處分的範圍包含哪些，可能包含全勤獎金、考績等，再請雇主團體說明哪些範疇會認為是管理需要等。

另外，針對部分工會認為，勞工一定天數的病假不應有不利處分的訴求，黃琦雅也說，這些也都將在會議上進行討論。

黃琦雅最後表示，當天研商會議相關討論都會納入後續擬定法治參考。

病假 勞動部 雇主

相關新聞

健保補充保費改制挨批 政院：廣納意見階段 不會為難小資族

衛福部擬改革健保補充保費引發廣大民怨，行政院發言人李慧芝今天強調，政府積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，現階段尚在廣...

AI引擎噴發 台經院：今年經濟成長率有望破6%

台灣今年在AI引擎帶動下，投資與出口推升全年經濟動能，台經院今日大幅上修今年經濟成長率為5.94%，距離破6%只有一步之...

二代健保補充保費新制惹怒全民 為何要收補充保費？誰要繳錢一次看

健保補充保費制度可能出現重大變革，衛福部擬修法，將利息、股利、租金補充保費從現行每月結算改採年度計算，一年累計逾二萬元，...

股利+利息滿2萬就收補充保費 前健保局長鄭守夏憂「賺小錢者交大錢」

為幫健保開源，衛福部長石崇良近期宣布，過去股利、房租、利息等資本利得補充保費，是單筆2萬才收費，將改為年結，年度「累計」2萬就要收費2.1%。收取補充保費對象大增，中產階級首當其衝。前健保局長鄭守夏說，認同政府設法增加補充保費收入，但須留意細節設計，否則被影響民眾大增，多數只是剛好達到2萬門檻，難解健保之渴，卻要花費大量行政成本。

曾文生嗆翡翠發電要多收費 蔣萬安反擊：綠電要一致標準

台北翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局擬收補償費，遭台電董事長曾文生稱，恐怕其他縣市也會要求送電來北市要額外計費？市長...

COP30將至 卓榮泰下令以「全球共作」精神落實減碳責任

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）下周將於巴西登場，聚焦全球暖化挑戰。行政院長卓榮泰指出，我國作為國...

