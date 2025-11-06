病假權入法 勞動部10日邀全國性工會、雇主團體研商

長榮航空一名空服員日前抱病執勤後離世，引發外界關注勞工病假權，勞動部10日將邀集全國性工會、雇主團體共同研商，收集各界意見作為後續擬定法制參考。

長榮航空一名空服員抱病上班，返台後離世，讓勞工病假權受關注，勞動部長洪申翰日前也對外表示，若因勞工請病假就沒收全勤獎金不合理，將用制度性要求保障勞工權益，但後續如何訂定仍待研議。

針對勞工病假權保障，勞動部展開法制作業，近日也發出開會通知，將於10日舉行研商會議，會中將邀集全國性工會團體、雇主團體等共同研商。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅今天告訴中央社記者，這次研商會議邀集11個全國性工會、8個雇主團體以及非全國性但積極訴求病假權的工會參與。

黃琦雅說，當天會先說明現行請病假規範，並透過法治面及實務面，分別說明目前病假權可能遇到的狀況等，並請與會人員發表意見，包含請工會說明實務上勞工請病假被不利處分的範圍包含哪些，可能包含全勤獎金、考績等，再請雇主團體說明哪些範疇會認為是管理需要等。

另外，針對部分工會認為，勞工一定天數的病假不應有不利處分的訴求，黃琦雅也說，這些也都將在會議上進行討論。

黃琦雅最後表示，當天研商會議相關討論都會納入後續擬定法治參考。