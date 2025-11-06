快訊

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

罐頭開封吃不完直接冰冰箱？專家揭常見錯誤保存法！開罐前還有一事必做

全球資金流向美國以外的市場 究竟是曇花一現或是新一輪的長期趨勢？

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

長期以來，美國股債市場都是全球投資人及機構的資金集散地。不過，隨著川普再次上台，政策反覆、聯準會（Fed）獨立性受質疑、美國國際收支惡化，都讓市場逐漸失去對美元的信心。

富蘭克林投顧指出，全球資金流向正悄然發生變化。現今美國例外論遭受質疑，全球分散投資的浪潮加劇，非美市場逐漸成為資金新寵。尤其新興國家通貨膨脹自高檔回落，公債殖利率仍處高檔，成為投資人布局全球的重要選擇，債市規模明顯擴大。

儘管近年來美元較為強勢，全球高通膨及升息也一度為新興債市帶來壓力，但富蘭克林投顧強調，相較於過去，多數新興國家如今皆展現出經濟韌性，甚至繳出亮眼成績。這可歸功於新興國家經濟結構改革、全球供應鏈重整、改善國際融資管道等因素，蛻變後的新興市場逐漸嶄露頭角。

展望未來，富蘭克林投顧指出，市場預期美國處於降息循環，美元恐持續走弱，這時新興國家提供較強的經濟成長與較高的利差，可支撐當地貨幣資產表現，剛好使全球資金有個好去處。此外，油價走弱也有利亞洲多數國家降低通膨壓力、為央行提供降息空間，泰國、南韓、台灣、印度等國皆明顯受惠。

另一方面，富蘭克林投顧表示，隨著全球供應鏈調整和世界局勢變化，國際分散化貿易夥伴成為趨勢，新興市場逐漸擺脫過去以工業國家為主導的格局。這些新興國家在國際貿易間的重要性增加，加上新興國家的政府負債較低、貿易夥伴愈來愈多元。許多投資人試圖尋找美國市場以外的新投資機會，開始挖掘到這些瑰寶。

富蘭克林投顧 美國

延伸閱讀

MLB／WS封王戰美加日5100萬人收看 就算洋基缺席也比去年成長

美最高法院關稅訴訟 美財長：有信心結果有利於川普

亞馬遜一度當機！影響美國逾6000用戶

美中關稅休戰 川普拍板…中方取消對美農產品重稅

相關新聞

健保補充保費改制挨批 政院：廣納意見階段 不會為難小資族

衛福部擬改革健保補充保費引發廣大民怨，行政院發言人李慧芝今天強調，政府積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，現階段尚在廣...

AI引擎噴發 台經院：今年經濟成長率有望破6%

台灣今年在AI引擎帶動下，投資與出口推升全年經濟動能，台經院今日大幅上修今年經濟成長率為5.94%，距離破6%只有一步之...

二代健保補充保費新制惹怒全民 為何要收補充保費？誰要繳錢一次看

健保補充保費制度可能出現重大變革，衛福部擬修法，將利息、股利、租金補充保費從現行每月結算改採年度計算，一年累計逾二萬元，...

股利+利息滿2萬就收補充保費 前健保局長鄭守夏憂「賺小錢者交大錢」

為幫健保開源，衛福部長石崇良近期宣布，過去股利、房租、利息等資本利得補充保費，是單筆2萬才收費，將改為年結，年度「累計」2萬就要收費2.1%。收取補充保費對象大增，中產階級首當其衝。前健保局長鄭守夏說，認同政府設法增加補充保費收入，但須留意細節設計，否則被影響民眾大增，多數只是剛好達到2萬門檻，難解健保之渴，卻要花費大量行政成本。

曾文生嗆翡翠發電要多收費 蔣萬安反擊：綠電要一致標準

台北翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局擬收補償費，遭台電董事長曾文生稱，恐怕其他縣市也會要求送電來北市要額外計費？市長...

COP30將至 卓榮泰下令以「全球共作」精神落實減碳責任

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）下周將於巴西登場，聚焦全球暖化挑戰。行政院長卓榮泰指出，我國作為國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。