【重磅快評】翡翠發電不如光電板？曾文生沒說的4個關鍵

翡翠水庫拒絕便宜賣電，水庫水力發電要多收費，擬加收耗水補償每噸3元，台電董座曾文生回嗆「其他縣市輸電到台北是否也該比照收費？」其實，這是老問題，關鍵在於台電認定翡翠水庫發的電不是綠電，一度只買1.72元，但水庫光電板發電不僅算綠電，收購價更達4.1元。水力發電沒有水質疑慮，光電板發電卻讓民眾不安，曾文生捨此不談，是要帶什麼風向？

翡管局指出，近3年接受台電申請支援發電9次，但翡翠水庫兼具民生供水與水力發電功能，不會每次都同意支援台電，民代也質疑台電近10年來以每度1.72元價格向翡翠水庫購電，遠低於市價，要求合理收費，翡管局因此研擬「台電公司申請翡翠水力發電延長時數耗水補償契約書」草案，明定耗水補償費每噸3元計價，函送台電。

曾文生昨天出席一項研討會訪回應表示，翡翠水庫的水力電廠是台北市政府招標，台電協助維護管理，雙方長期合作。不過，翡翠水庫發電大約7萬瓩，發電量不大，台北市的電力是來自於各縣市的發電供給，「我擔心這件事如果要這樣處理，到時候其他縣市會說，我送電來台北市要額外計費」，這不是簡單多少錢可以解決的事，而是牽涉整個系統的供電平衡。

曾文生要提縣市的發電量想堵台北市的嘴，但卻避提這個議題的四個重要關鍵。一是翡翠水庫水力發電雖不大，但卻被台電認為不是綠電，以致十年來的收購價格偏低，甚至不如小型水力發電廠（未達2萬瓩）的價格優惠，因此每年因此損失2.2億元的收入，10年損失就是22億元，台電佔了台北市的便宜，卻悶不吭聲。

二是，同樣是來自水庫的綠電，水力發電僅拿一度1.72元，而業者在烏山頭、阿公店水庫、鳳山水庫、金湖水庫、內埔子等水庫設光電板發電卻可拿到4.1元收購價，光電板在正常使用情況下也許不會影響水質，但若面板破損沉入水庫，仍有潛在風險；若僅以清水清洗，也許不會危及水質，但維管不當，就難保水質無虞。

民眾最大的疑慮是，目前水庫設置的光電板免環評，飲用水安全根本沒把關，這樣發出來的電比水力發電機發出來的電還要貴，有道理嗎？

三是曾文生自己的邏輯矛盾，他說這不是簡單多少錢可以解決的事，而是牽涉整個系統的供電平衡。既然是系統供電平衡的問題，他又怎能胡扯其他縣市送電來台北市要額外計費的問題？

如果要說發電，過去新北市的核一核二發電一年有321.6億度，佔約全台用電量的12%，有聽過新北市要向北市、基隆等縣市收費嗎？如今核一核二除役，發電量歸零，有聽過發電大市的桃園市要向新北市收錢嗎？台電投入5645億元推動「強化電網韌性計畫」就是做全國輸配電的工作，怎麼獨獨要向北市額外收費？

再者，電力建設是用人民的納稅錢一點一滴建構，要談稅收貢獻，台北市是全國第一，以2019年為例，台北市上繳稅捐實徵淨額8052億元，當年全國實徵淨額2兆4497億元，台北市貢獻為32.8%，2020年台北市的貢獻占全國36.06%，2021年為35.7%，2022年是34.65%，2023年為32.76%，歷年來的項獻均高於三成，比例如此之高，難道就不值其他縣市發的電輸到台北來嗎？

曾文生當台電董座也有三年多了，難道不懂台電的主要任務是穩定供電，並為此進行發電、輸配電、電力調度、設備維護、電網強化等工作嗎？真不知道挑動其他縣市向台北市收費的想法是怎麼跑進他的腦袋呢？