快訊

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

聽新聞
0:00 / 0:00

國土利用監測25周年 內政部：推動智慧國土 強化災害預測

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部6日偕同農業部、經濟部舉辦國土利用監測25週年成果發表研討會。圖／國土署提供
內政部6日偕同農業部、經濟部舉辦國土利用監測25週年成果發表研討會。圖／國土署提供

內政部6日偕同農業部、經濟部舉辦國土利用監測25周年成果發表研討會，內政部國土管理署表示，政府運用衛星影像及遙測技術，跨部會整合數據與資料共享，並結合產學界專家及全國逾500名志工的協力，有效監測國土利用情形，防止土地不當開發，未來也會結合AI智慧與3D影像模型等新興技術，進一步深化智慧國土分析、遙測技術加值與災害準備等多元領域的應用，以提升全社會防衛韌性，守護國土資源也保障民眾家園安全。

內政部國土管理署指出，衛星影像及監測的運用相當廣泛，可用於全國土地覆蓋與變遷的分析、非都市土地的開發分析、海岸及海岸線計算、溼地變遷、集水區崩塌地面積判釋與農地變化等多項領域的加值應用，作為國土規劃、空間發展與土地管理的重要參考。

此外，內政部自2014年起即整合跨部會監測資源開發通（查）報系統，藉由衛星影像比對判讀，縮短通報頻率，精準掌握違規高風險熱點，篩選出不合常態變化的變異處，通報地方政府或相關單位進行查報，讓中央與地方得以聯手合作嚴查不法行為，提升土地資源管理效能。

內政部 經濟部 農業

延伸閱讀

影／閃兵案引修法呼聲 顧立雄：會與內政部研議

耀登三大業務齊步推升 搶全球衛星通訊市場商機

誰卡雙城？綠指非中央 林奕華：9月22日前中央都沒正式回覆

紐西蘭計劃發展國家太空任務 擬發射自有衛星

相關新聞

二代健保補充保費新制惹怒全民 為何要收補充保費？誰要繳錢一次看

健保補充保費制度可能出現重大變革，衛福部擬修法，將利息、股利、租金補充保費從現行每月結算改採年度計算，一年累計逾二萬元，...

股利+利息滿2萬就收補充保費 前健保局長鄭守夏憂「賺小錢者交大錢」

為幫健保開源，衛福部長石崇良近期宣布，過去股利、房租、利息等資本利得補充保費，是單筆2萬才收費，將改為年結，年度「累計」2萬就要收費2.1%。收取補充保費對象大增，中產階級首當其衝。前健保局長鄭守夏說，認同政府設法增加補充保費收入，但須留意細節設計，否則被影響民眾大增，多數只是剛好達到2萬門檻，難解健保之渴，卻要花費大量行政成本。

AI 動能太強！台經院上修2025年GDP至5.94%

受惠AI浪潮帶動半導體與伺服器出口暢旺，今年台灣經濟強勁。台經院公佈上修台灣今年經濟成長率達5.94%。台經院院長張建一...

曾文生嗆翡翠發電要多收費 蔣萬安反擊：綠電要一致標準

台北翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局擬收補償費，遭台電董事長曾文生稱，恐怕其他縣市也會要求送電來北市要額外計費？市長...

台電：核二核三具備重啟條件 龔明鑫：下月初決定是否啟動安全檢查

經濟部收到台電的核電廠現況評估報告已近一個月，台電董事長曾文生昨天透露評估報告內容，自核安會公布相關子法後，台電已對核一...

核二、三廠重啟？ 地方看法分歧

台電董事長曾文生昨透露核二、核三廠有重啟機會與條件，兩核電廠所在地，新北市、屏東縣府都表示，「安全」為首要原則，須經專業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。