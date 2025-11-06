國土利用監測25周年 內政部：推動智慧國土 強化災害預測

內政部6日偕同農業部、經濟部舉辦國土利用監測25周年成果發表研討會，內政部國土管理署表示，政府運用衛星影像及遙測技術，跨部會整合數據與資料共享，並結合產學界專家及全國逾500名志工的協力，有效監測國土利用情形，防止土地不當開發，未來也會結合AI智慧與3D影像模型等新興技術，進一步深化智慧國土分析、遙測技術加值與災害準備等多元領域的應用，以提升全社會防衛韌性，守護國土資源也保障民眾家園安全。

內政部國土管理署指出，衛星影像及監測的運用相當廣泛，可用於全國土地覆蓋與變遷的分析、非都市土地的開發分析、海岸及海岸線計算、溼地變遷、集水區崩塌地面積判釋與農地變化等多項領域的加值應用，作為國土規劃、空間發展與土地管理的重要參考。

此外，內政部自2014年起即整合跨部會監測資源開發通（查）報系統，藉由衛星影像比對判讀，縮短通報頻率，精準掌握違規高風險熱點，篩選出不合常態變化的變異處，通報地方政府或相關單位進行查報，讓中央與地方得以聯手合作嚴查不法行為，提升土地資源管理效能。