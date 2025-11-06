深化永續供應綠色合作 TASS展簽署台日合作備忘錄
「TASS2025亞洲永續供應暨循環經濟會展」在高雄展覽館登場，今天新東向聯盟與日本華商經貿聯合會、台灣科技新創廠商簽署「台日合作備忘錄」，未來將深化AI應用、綠色產業等領域合作。
「TASS2025亞洲永續供應暨循環經濟會展」今天進入第2天，除專題講座、商機媒合外，今天也舉辦「台日合作備忘錄」簽署儀式，經濟部中小及新創企業署長李冠志出席見證。
儀式由台灣新東向全球產學研聯盟協進會與日本華商經貿聯合會、台灣科技新創廠商共同簽署合作備忘錄；新東向聯盟表示，未來將深化在AI應用、綠色產業與永續供應鏈領域等合作，促進技術交流與市場接軌，建立長期策略合作，讓台日企業更密切攜手共同開拓國際市場。
李冠志會後接受媒體聯訪表示，日本是技術與相關市場消費非常成熟的市場，希望藉由與日方相關公協會合作，可能讓台灣廠商進入日本供應鏈，讓台灣中小企業產品與服務能傳遞到日本市場，「除了半導體合作外，台灣與日本的產業合作還有相當多可能性」，藉由此次簽約，可拉近雙方中小企業距離，展開更直接對接。
李冠志提及，現今所有企業都面臨到綠色轉型趨勢，所有供應鏈也都面臨綠色生產、綠色製造要求；藉由TASS展要讓國內中小企業了解永續發展重要性，並且突破大家思考範疇，找到新的材料、運用新的商業模式，也挖掘異業合作可能。
李冠志說，今年一樣匯集許多廠商參展，中小業者也將節能方案、可行模式在現場直接介紹給大家，也期待未來有更多企業參與TASS，讓全世界看到台灣綠色轉型成果。
