影／「外送平台」專法公聽會 外送員提四訴求

全國外送產業工會理事長陳昱安、新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華、台中市外送平台服務產業工會理事蘇柏豪等團體代表，在立法院社福及衛環委員會舉行「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及「外送員權益保障及外送平台管理法草案」公聽會前，在立法院群賢樓外舉行「外送平台人員權益保障」記者會，為十四萬名從事外送工作的家庭生計及外送產業在台灣的更健康、更穩定地永續發展的發聲。

新竹市平台外送從業人員職業工會提出四項具體建議：一、資訊要透明，外送員接單資訊透明，絕對是保障安全與公平的第一步；二、報酬要合理，平台收取店家 及消費者各項費用後，媒合外送員協助完成配送，理應給付外送員合理的運費；三、保險要落實，平台以公共道路營利，保障外送安全應是平台業者的社會責任；四、停權要公平，平台擁有絕對的停權權力，外送員只要被誤判或遭客訴平台無需舉證即可停權，使外送員立即失去生計。