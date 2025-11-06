AI 動能太強！台經院上修2025年GDP至5.94%

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
受惠AI浪潮帶動半導體與伺服器出口暢旺，今年台灣經濟強勁。台經院公佈上修台灣今年經濟成長率達5.94%。聯合報系資料照
受惠AI浪潮帶動半導體與伺服器出口暢旺，今年台灣經濟強勁。台經院公佈上修台灣今年經濟成長率達5.94%。聯合報系資料照

受惠AI浪潮帶動半導體與伺服器出口暢旺，今年台灣經濟強勁。台經院公佈上修台灣今年經濟成長率達5.94%。台經院院長張建一表示，今年「AI一枝獨秀」功不可沒，但因今年基期已墊高，加上全球不確定性仍高，預料明年經濟成長將「穩中略緩」，估明年經濟成長率為2.6%，略低於主計總處預測的2.81%。

張建一表示，依主計總處第三季經濟成長率7.64%推算，若第四季維持水準，加上普發現金對經濟貢獻約0.3至0.4個百分點，全年成長率其實有機會突破6%，但因為不確定性仍高，因此微幅調整至5.94%。

張建一表示，今年經濟成長主因AI相關產業一枝獨秀，包括半導體、AI伺服器與相關設備需求強勁，帶動出口與投資齊揚。不過，傳統產業如紡織、石化與鋼鐵仍受出口疲弱及中國低價競爭影響，表現不如預期，但傳產明年「不會比今年差」，有望回穩。

外界關注明年經濟成長率恐怕「不保三」，張建一坦言，由於今年基期高，加上AI投資可能放緩，明年成長將回歸常態，預估經濟成長率為2.6%。他分析，AI熱潮近期出現雜音，不少人示警投資過熱，市場泡沫疑慮升高；若美國政府政策變動，可能使AI晶片與伺服器出口市場縮小，成為台灣出口成長的不確定因素。

張建一分析，由於近兩年消費基期高，今年民間消費成長力道有限，第3季更受汽車關稅觀望拖累，消費力道疲軟，但隨美台貿易談判即底定，相關消費需求可望釋出，明年消費可望比今年好。整體而言，AI仍是明年成長主軸，但出口動能可能趨緩；傳產止跌回穩、消費回溫，將是支撐明年經濟的主要力量。

