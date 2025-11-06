快訊

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

股利+租金等收入年逾2萬就得課補充保費 網一片哀號「沒有辦法退休」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
衛福部長石崇良指出，將研議修健保法，只要利息、股利、租金等年累計超過2萬，就需課徵2.11%的補充保費，每年可望挹注健保100到200億元，最快2027年開徵。本報資料照片
衛福部長石崇良指出，將研議修健保法，只要利息、股利、租金等年累計超過2萬，就需課徵2.11%的補充保費，每年可望挹注健保100到200億元，最快2027年開徵。本報資料照片

衛福部長石崇良承諾明年不漲健保費，但為了填補健保財務大洞，石崇良指出將研議修健保法，只要利息、股利、租金等年累計超過2萬，就需課徵2.11%的補充保費，每年可望挹注健保100到200億元，最快2027年開徵；消息一出，網路一片哀嚎，批評課稅門檻太低，只要有買高股息的股民幾乎都會被扣到稅，既然要對資本利得者開收稅務，應該優先針對超高所得者，且股市波動大，民眾賺錢政府就來討錢，虧錢時也不見政府貼補。

「不可能我愈存股愈窮吧！」原希望透過存股對抗通膨的股民，因石崇良的補充保費政策「又被剝了一層皮」。該名網友指出，如果存股殖利率在4.5%以下，收益已經極低，還要再被扣2.11%補充保費，只會愈存愈窮，努力存錢的退休族，很快就需要回到職場了，別想出國遊山玩水，繼續被榨乾。

另一名網友指出，補充保費徵收的對象都不是真正的資本利得大戶，像是演講、撰稿，現在單筆收入只要超過兩萬，就會被收2.11％，演講、撰稿都是「辛苦錢」，平時又不是沒繳健保費，為什麼賺這些辛苦錢，要被拿去當健保基金，應直接調漲健保費？還是健保署是擔心企業要幫忙負擔健保費，實質是在心疼企業。

林姓網友表示，能理解政府徵收補充保費是為了緩解醫療崩壞，但從補充保費下手「真的莫名其妙」，拿人民的納稅錢普發現金，另一手課徵補充保費，先形塑政府發錢「人很好」，實質上是要從人民這端拿更多錢，想到政府不抓資本大戶逃漏稅，要抓努力存錢的人，心裡就一肚子氣。

陳姓網友說，賴政府提出年收入62萬以下免繳稅，如果該位年輕人從小到大有存股，這次也要被課稅了唷，低薪再被剝皮一次，真是會愛上賴政府的決策呢。

不過也有民眾指出，醫療沉痾需要一次性大破大立的改革，原廠藥退出台灣、醫院靠美食街維生、護理師離職、醫院關病床、五大科沒人去統統做「直美」，全部都是「錢不夠」所引發的問題，衛福部從補充保費下手，下一次應該就是要調保費了。也有人說，從房地合一稅開徵後，努力賺錢或是聰明的台灣人，荷包就是會不斷被挖空，「大家怎麼還沒覺悟呢」？

保費 健保署

延伸閱讀

利息、股利累計逾2萬 要繳健保補充保費

92歲嬤「催檢」志工 石崇良：隱形超人台灣最美風景

確保春節醫療服務防急診壅塞 石崇良：最快11月與醫院院長討論這事

假日急症中心傳兒科醫師不足 石崇良：都有要求具備兒科能力

相關新聞

二代健保補充保費新制惹怒全民 為何要收補充保費？誰要繳錢一次看

健保補充保費制度可能出現重大變革，衛福部擬修法，將利息、股利、租金補充保費從現行每月結算改採年度計算，一年累計逾二萬元，...

股利+利息滿2萬就收補充保費 前健保局長鄭守夏憂「賺小錢者交大錢」

為幫健保開源，衛福部長石崇良近期宣布，過去股利、房租、利息等資本利得補充保費，是單筆2萬才收費，將改為年結，年度「累計」2萬就要收費2.1%。收取補充保費對象大增，中產階級首當其衝。前健保局長鄭守夏說，認同政府設法增加補充保費收入，但須留意細節設計，否則被影響民眾大增，多數只是剛好達到2萬門檻，難解健保之渴，卻要花費大量行政成本。

AI 動能太強！台經院上修2025年GDP至5.94%

受惠AI浪潮帶動半導體與伺服器出口暢旺，今年台灣經濟強勁。台經院公佈上修台灣今年經濟成長率達5.94%。台經院院長張建一...

曾文生嗆翡翠發電要多收費 蔣萬安反擊：綠電要一致標準

台北翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局擬收補償費，遭台電董事長曾文生稱，恐怕其他縣市也會要求送電來北市要額外計費？市長...

台電：核二核三具備重啟條件 龔明鑫：下月初決定是否啟動安全檢查

經濟部收到台電的核電廠現況評估報告已近一個月，台電董事長曾文生昨天透露評估報告內容，自核安會公布相關子法後，台電已對核一...

核二、三廠重啟？ 地方看法分歧

台電董事長曾文生昨透露核二、核三廠有重啟機會與條件，兩核電廠所在地，新北市、屏東縣府都表示，「安全」為首要原則，須經專業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。