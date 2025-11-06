聽新聞
0:00 / 0:00
曾文生嗆翡翠發電要多收費 蔣萬安反擊：綠電要一致標準
台北翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局擬收補償費，遭台電董事長曾文生稱，恐怕其他縣市也會要求送電來北市要額外計費？市長蔣萬安今天被問及對於曾文生的說法有何看法？蔣說，希望綠電的社會標準，包括「風力、太陽能、水力等能夠有一致的標準」。
蔣萬安今天出席遠見高峰會，會前媒體堵問蔣萬安，對於翡管局因多次緊急支援台電發電，希望研擬收取補償費，拒絕水力發電便宜賣，卻被曾文生回嗆，若台北市以翡翠水庫多次支援台電發電為由要加收額外費用，恐怕其他縣市也會要求送電來台北市要額外計費。
對此，蔣萬安今天表示，翡翠水庫管理局已對外說明，當然基本上，希望綠電的社會標準，包括風力、水力能有一致標準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言