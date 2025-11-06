快訊

曾文生嗆翡翠發電要多收費 蔣萬安反擊：綠電要一致標準

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天出席遠見高峰會。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天出席遠見高峰會。記者林麗玉／攝影

台北翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局擬收補償費，遭台電董事長曾文生稱，恐怕其他縣市也會要求送電來北市要額外計費？市長蔣萬安今天被問及對於曾文生的說法有何看法？蔣說，希望綠電的社會標準，包括「風力、太陽能、水力等能夠有一致的標準」。

蔣萬安今天出席遠見高峰會，會前媒體堵問蔣萬安，對於翡管局因多次緊急支援台電發電，希望研擬收取補償費，拒絕水力發電便宜賣，卻被曾文生回嗆，若台北市以翡翠水庫多次支援台電發電為由要加收額外費用，恐怕其他縣市也會要求送電來台北市要額外計費。

對此，蔣萬安今天表示，翡翠水庫管理局已對外說明，當然基本上，希望綠電的社會標準，包括風力、水力能有一致標準。

台電 蔣萬安 曾文生 翡翠水庫

相關新聞

AI 動能太強！台經院上修2025年GDP至5.94%

受惠AI浪潮帶動半導體與伺服器出口暢旺，今年台灣經濟強勁。台經院公佈上修台灣今年經濟成長率達5.94%。台經院院長張建一...

曾文生嗆翡翠發電要多收費 蔣萬安反擊：綠電要一致標準

台北翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局擬收補償費，遭台電董事長曾文生稱，恐怕其他縣市也會要求送電來北市要額外計費？市長...

台電：核二核三具備重啟條件 龔明鑫：下月初決定是否啟動安全檢查

經濟部收到台電的核電廠現況評估報告已近一個月，台電董事長曾文生昨天透露評估報告內容，自核安會公布相關子法後，台電已對核一...

核二、三廠重啟？ 地方看法分歧

台電董事長曾文生昨透露核二、核三廠有重啟機會與條件，兩核電廠所在地，新北市、屏東縣府都表示，「安全」為首要原則，須經專業...

輝達落腳台北…學者：核二廠可補北部供電缺口

台電董事長曾文生昨天表示，台電評估核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件。能源學者表示，政府在輝達台灣總部選擇落腳台北市後，...

台灣17家企業被點強迫勞動！85萬移工陷債務黑洞…菲律賓公司大掌櫃解放款手法

美東時間9月24日，美國海關暨邊境保護局（CBP）無預警發出一紙公告，宣告將暫時扣押全球自行車龍頭「巨大機械」生產的輸美貨物。消息一出，對台灣以出口為導向的各大供應鏈企業隨之震撼。

