勞工就業通計畫上路 「職務再設計」補助最高10萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

面對美國關稅與匯率波動帶來的挑戰，勞動部為協助受影響產業的失業勞工儘速重返職場，自9月30日起推動「勞工就業通計畫」。其中，「職務再設計」補助，協助勞工排除工作障礙、提升工作效能，相關改善費用，每人每年可申請補助最高10萬元。

勞動部表示，勞工就業通計畫整合了僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計服務等三大資源。其中「職務再設計」是協助勞工排除工作障礙、提升效能的利器 ，雇主可善用此資源，為勞工打造更友善的工作環境，創造勞雇雙贏。

勞動部提到，僱用勞工時，特別是考量中高齡勞工的職場適應需求，即可善用「職務再設計」補助。透過專家評估，協助改善工作設備或機具、提供就業輔具、改善工作條件或調整工作方法，皆能有效協助勞工排除工作障礙、提升工作效能。相關改善費用，每人每年可申請補助最高10萬元。

勞動部說明，凡是失業連續達30日以上，且最近一次勞(就)保投保單位屬受國際情勢影響之製造業（如金屬製品、機械設備、電子零組件製造業等27項行業）的勞工，經公立就業服務機構推介受僱，雇主即可申請「僱用獎助」或「工作崗位訓練」。

至於「職務再設計」服務，則無須經公立就服機構推介，雇主僱用符合資格之勞工後即可提出申請，也可彈性搭配前兩項補助，共同協助勞工適應職場。

勞動部提醒，申請「勞工就業通計畫」各項措施的雇主，須為就業保險投保單位之民營事業單位、團體或私立學校，並在請領補助期間，維持僱用規模90%以上，且未實施減班休息。

勞動部呼籲，企業面臨人力需求時，可多加運用「勞工就業通計畫」的整合資源。除了「職務再設計」外，若勞工技能充足，可申請「僱用獎助」，每人每月補助6,000元，最長6個月。

勞動部表示，若勞工技能不足，則可採「先僱後訓」，由雇主安排職場導師提供訓練，勞動部補助「工作崗位訓練費」，每人每月1萬2,000元，最長3個月。

勞動部 設計

相關新聞

AI 動能太強！台經院上修2025年GDP至5.94%

受惠AI浪潮帶動半導體與伺服器出口暢旺，今年台灣經濟強勁。台經院公佈上修台灣今年經濟成長率達5.94%。台經院院長張建一...

曾文生嗆翡翠發電要多收費 蔣萬安反擊：綠電要一致標準

台北翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局擬收補償費，遭台電董事長曾文生稱，恐怕其他縣市也會要求送電來北市要額外計費？市長...

台電：核二核三具備重啟條件 龔明鑫：下月初決定是否啟動安全檢查

經濟部收到台電的核電廠現況評估報告已近一個月，台電董事長曾文生昨天透露評估報告內容，自核安會公布相關子法後，台電已對核一...

核二、三廠重啟？ 地方看法分歧

台電董事長曾文生昨透露核二、核三廠有重啟機會與條件，兩核電廠所在地，新北市、屏東縣府都表示，「安全」為首要原則，須經專業...

輝達落腳台北…學者：核二廠可補北部供電缺口

台電董事長曾文生昨天表示，台電評估核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件。能源學者表示，政府在輝達台灣總部選擇落腳台北市後，...

台灣17家企業被點強迫勞動！85萬移工陷債務黑洞…菲律賓公司大掌櫃解放款手法

美東時間9月24日，美國海關暨邊境保護局（CBP）無預警發出一紙公告，宣告將暫時扣押全球自行車龍頭「巨大機械」生產的輸美貨物。消息一出，對台灣以出口為導向的各大供應鏈企業隨之震撼。

