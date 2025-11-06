勞工就業通計畫上路 「職務再設計」補助最高10萬元

面對美國關稅與匯率波動帶來的挑戰，勞動部為協助受影響產業的失業勞工儘速重返職場，自9月30日起推動「勞工就業通計畫」。其中，「職務再設計」補助，協助勞工排除工作障礙、提升工作效能，相關改善費用，每人每年可申請補助最高10萬元。

勞動部表示，勞工就業通計畫整合了僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計服務等三大資源。其中「職務再設計」是協助勞工排除工作障礙、提升效能的利器 ，雇主可善用此資源，為勞工打造更友善的工作環境，創造勞雇雙贏。

勞動部提到，僱用勞工時，特別是考量中高齡勞工的職場適應需求，即可善用「職務再設計」補助。透過專家評估，協助改善工作設備或機具、提供就業輔具、改善工作條件或調整工作方法，皆能有效協助勞工排除工作障礙、提升工作效能。相關改善費用，每人每年可申請補助最高10萬元。

勞動部說明，凡是失業連續達30日以上，且最近一次勞(就)保投保單位屬受國際情勢影響之製造業（如金屬製品、機械設備、電子零組件製造業等27項行業）的勞工，經公立就業服務機構推介受僱，雇主即可申請「僱用獎助」或「工作崗位訓練」。

至於「職務再設計」服務，則無須經公立就服機構推介，雇主僱用符合資格之勞工後即可提出申請，也可彈性搭配前兩項補助，共同協助勞工適應職場。

勞動部提醒，申請「勞工就業通計畫」各項措施的雇主，須為就業保險投保單位之民營事業單位、團體或私立學校，並在請領補助期間，維持僱用規模90%以上，且未實施減班休息。

勞動部呼籲，企業面臨人力需求時，可多加運用「勞工就業通計畫」的整合資源。除了「職務再設計」外，若勞工技能充足，可申請「僱用獎助」，每人每月補助6,000元，最長6個月。

勞動部表示，若勞工技能不足，則可採「先僱後訓」，由雇主安排職場導師提供訓練，勞動部補助「工作崗位訓練費」，每人每月1萬2,000元，最長3個月。