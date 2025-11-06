保障外送員工作權 洪申翰：外送專法將盡快送入立法院審議

《外送專法》今正式排入立法院衛環委員會公聽會，勞動部長洪申翰報告時表示，外送平台已成新興勞動型態，政府正與跨部會積極研議專法，強調保障勞動權益與兼顧產業創新將並行。目前行政部門版本已進入條文最後收整階段，預計將盡快送入立法院審議。

立法院第11屆第4會期社會福利及衛生環境委員會今天舉行「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及 「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」公聽會。

洪申翰說，自民國112年設立外送工會與平台業者對話平台以來，已召開10次會議，政府充分了解外送員對契約透明、報酬機制、停權制度與保險保障等訴求。外送平台產業牽涉外送員、消費者、合作店家及平台公司多方利益，立法需要平衡各界意見。

根據勞動部提出的專法方向，將包括定型化契約訂定必載與禁止條款，避免外送員在議約權限上被迫處於弱勢，最低報酬與透明算法能建立透明且可驗算的報酬制度，並確保每筆訂單有最低收入保障，回應外送員對近年收入下滑的憂慮以及停權與申訴制度、職災保險與商業保險入法等四大項，保障外送員工作權。

洪申翰表示，外送員工作型態特殊，法制化既是保障，也必須讓商業模式能永續發展，避免過度管制影響產業運作。蒐集寶貴意見後，將做最後調整，盡快將專法送進立院審議。

國民黨立委王育敏在公聽會上說，外送員專法討論至今已歷時6年，不是現在才開始討論，勞動部不應再以3個月內提出版本為藉口拖延，呼籲應快、狠、準推動立法，兩周內就應進入逐條審查，別再以拖待變。