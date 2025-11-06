外送專法今排公聽會 外送工會：權益應入法保障不能再拖

《外送專法》今正式排入立法院衛環委員會公聽會，外送制度改革邁入關鍵時刻。全國外送產業工會號召外送員、店家代表與跨黨派立委共同呼籲，外送員權益應入法保障、平台與店家、消費者應回歸合理契約秩序。

外送工會說，外送平台進入台灣即將滿13年，去年全產業營業額已超過1500億元，但外送員報酬持續下滑、店家抽成高漲、消費者額外支出增加，整體市場失衡加劇。政府多年來遲未正視平台商的責任義務，導致「外送員愈做愈窮、店家愈來愈苦、消費者愈付愈多錢」的三輸現象。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，司機、店家與消費者三方的權利義務未獲法制化保障，導致工作風險、報酬不透明、平台停權濫用、店家權益模糊等問題層出不窮，甚至出現3單僅45元的超低價，以及每年近1500件的消費糾紛，這樣的惡性競爭模式不僅傷害各方權益，也讓整體市場秩序崩壞，外送產業法制化，真的不能再拖了。

台中市外送平台服務產業工會理事蘇柏豪說，第一次外送員權益公聽會是在6年前舉行，那時連工會都沒有。6年來，與平台開過上看百場會議，但平台業者始終拒絕保障外送員的基本權益。這樣的狀況已造成嚴重社會問題，必須透過專法明確導正，建立外送產業合理制度。

新竹市外送平台從業人員職業工會理事長文萬華說，外送平台業者來台十餘年，長期逃避企業責任，以「假承攬、真僱傭」的方式運作，將所有成本外部化。為追求更高利潤，平台不斷提高店家抽成、增加消費者費用，同時持續壓低外送員報酬。

文萬華質疑，店家和消費者的費用早已上漲，平台利潤也不斷增加，為什麼唯獨外送員的收入一直下降？不要再綁架消費者了，外送員報酬低，不是因為專法，而是因為平台「沒良心」。

民進黨團書記長鍾佳濱說，外送專法的制度設計牽涉層面廣、部會眾多，確實具有高度複雜性，必須經過更多討論與完善規畫。民進黨團將與朝野各黨共同努力，推動專法審查順利進行，盡速完成立法，讓外送員的基本權益獲得實質保障。

國民黨團書記長羅智強表示，國民黨團在本屆立法院明確承諾將《外送專法》列為優先法案，希望民進黨能「玩真的」，與各黨團攜手完成專法立法，讓外送員的權益真正受到保障。

民眾黨立委張啟楷、陳昭姿表示，民眾黨團上屆即提出外送專法草案，而本屆立院目前只有行政院尚未提出《外送專法》版本。上周質詢行政院長卓榮泰時，對方竟回應將以各項指引取代專法保障，這種以行政指引取代立法的做法令人難以接受，呼籲行政院不要再成為改革阻力。

時代力量黨主席、前立委王婉諭指出，保障外送夥伴權益是最迫切的課題。不應讓「日常生活的便利」成為剝削年輕勞動者的理由，更要防止平台業者將營運成本外溢至店家、消費者，甚至轉嫁整個社會。