重啟核二、核三？屏東縣藍營議員批民進黨根本自打嘴巴

台電董事長曾文生昨透露核二、核三廠有重啟機會與條件。屏東縣府表示，要以安全為原則，且要經專業嚴格把關。屏東縣國民黨議員盧玟欣批，民進黨根本是自打嘴巴。

屏東縣國民黨縣議員盧玟欣說，重啟要有安全性評估，「核三廠不是可以說停就停、說開就開」，核三廠二號機今年五月停機，就是為了民進黨的非核家園的承諾，如今又說有重啟機會與條件，「這不是脫褲子放屁」，變成「賴清德核能2.0版嗎？」

盧玟欣說，當初恆春居民贊成延役，中央卻漠恆春居民聲音。她認為，若要重啟一定要在安全無虞狀態，重啟也要比當初延役條件用更嚴苛方式來審視，更要謹慎評估。

民進黨縣議員潘芳泉說，一切要以安全為主，安全最重要。

屏東縣政府表示，務求要以安全為第一優先，請經濟部、台電公司依照法律規範，進行相關重啟評估程序，且必須由專業單位嚴格審查安全措施，確保核三廠安全無虞。