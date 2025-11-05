金控公民併 財長允諾2個月提報告

近一、兩年金融市場有許多併購案，但獨缺公股金融機構參與。對於「公民併」的可行性，財政部長莊翠雲昨天表示，這部分要綜合評估，也要具備綜效及互補性，後續由金控去做評估，財政部基本上會檢視評估結果後給予支持。

國民黨立委賴士葆昨在立法院財委會質詢指出，現在民營金控靠併購壯大規模，但泛公股排名相對愈來愈靠後，公股行庫如第一金、兆豐金都沒有壽險子公司，要成為完整的金控體系還不夠完備，而民間透過「民民併」壯大規模，造成泛公股的競爭力受到影響，希望財政部應針對是否推動「公民併」計畫提出具體的評估報告。

賴士葆說，財政部要不要推動「公民併」都可以，但是必須要先做評估才能有答案，也要求財政部兩個月內提出評估報告；莊翠雲則允諾將會彙整各個行庫意願進行評估。

督導公股業務的財政部次長阮清華日前表示，永豐金併京城銀後，金控排名已排到公股金控前面，元大金、玉山金也在公股前面，公股個別銀行並不弱，但內部成長自然比不上外部併購，希望公股金控「有標的就去看，市場有好標的就去併」。

他指出，一定要評估有互補、有綜效的才適合併，亂點鴛鴦譜也不行。他也感嘆說，公股若再不做改變，將對於長遠發展不好，希望公股金控能有更開闊的心胸，願意去評估併購，畢竟併購過程有許多變數與麻煩，有些人就不想做。