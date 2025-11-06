483億 玉山金併購三商壽

玉山金控與三商美邦人壽昨天通過合意併購。玉山金控董事長黃男州表示，「三商壽是睡美人，只差一個資本注入的吻，就能變成健康活潑的美人，和玉山金共舞。」他說，未來玉山金控將形成銀行、壽險、證券三大獲利引擎，建立從投資到保障的完整金融生態圈。

玉山金與三商壽昨晚舉行聯合記者會，黃男州、三商壽董事長翁肇喜皆率主管出席。雙方董事會昨分別通過合併案，採全換股方式進行，換股比例為○點二四八六股玉山金換一股三商壽。交易完成後，三商壽股東將持有百分之八點三一的玉山金股份，玉山金資產規模也將突破五點八兆元，躍升為全台上市第五大金控。

關於換股內容，黃男州說，是以玉山金六十天平均股價卅二點九九元為基準，三商壽九點一萬的股東共可取得玉山金十四點六六六億股，計算下此次合併的總價金為四八三億元。

黃男州表示，這是玉山金控的新歷程，目前雖以銀行作為核心經營方針，但會持續壯大金控及子公司的版圖。時程上，明年一月廿三日會舉行臨時股東會通過，預計明年下半年正式合併。至於外界擔心三商壽資本缺口，黃男州說，要補到資本適足率百分之兩百不是問題，玉山金當時也提出過增資承諾書，不過數額上還要跟主管機關報告，暫時不方便說明。

至於會否影響未來的股利發放，黃男州說，這兩年玉山金現金股利發放為一點二元，而今年一到十月玉山金獲利二九三億元，較去年同期成長百分之卅一，獲利能力提升中，「未來還是以穩定發放現金股利為主」。

翁肇喜：做最好的股東

翁肇喜則說，「不論大股小股，都會做玉山金最好的股東」。他也向三商壽員工發出內部信，強調「同行不是冤家」，並說明此次決策是為了公司所做出的最有利選擇，期待玉山金的資源挹注與文化激盪下，讓公司競爭力再升級。三商壽副董許瀞心指出，這次合併案整體考慮，包括員工意向、換股比例、增資承諾、企業文化及互補性等，最後選擇玉山金結親。

明年玉山金董事即將改選，黃男州表示，合併三商壽後，依照主管機關規定，需要有壽險專業的董事加入，改選勢必要加入，但由股東會來選出。

面對重訊發布時間的問題，黃男州說，發binding offer（具約束力出價）後，會進入緘默期，上次保德信投信併購上，從發出到開董事會共卅九天，這次只有十三天，團隊只用了三分之一的時間處理複雜十倍的案子。其實也很希望盡快對外說明，關於發布時機，「後面還是會檢討」。

實際上，在今年一月玉山金董事會就通過授權給董事長可以簽署有法律約束力的文件，而最後契約則是昨天董事會完成程序。

黃男州強調，董事會開完後，會立刻組專案小組，討論各式問題，其中員工是最重要資產，要和員工跟工會協商。