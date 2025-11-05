聽新聞
台電：核二核三具備重啟條件 龔明鑫：下月初決定是否啟動安全檢查

聯合報／ 記者陳儷方陳宛茜董俞佳／台北報導
台電日前將核電廠現況評估報告送交經濟部，台電董事長曾文生昨天表示，評估結果顯示核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件。圖為位於屏東縣恆春鎮的核三廠。本報資料照片
經濟部收到台電核電廠現況評估報告已近一個月，台電董事長曾文生昨天透露評估報告內容，自核安會公布相關子法後，台電已對核一、核二核三廠進行評估，評估結果顯示核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件。

曾文生出席「因應氣候變遷下架空與地下電網韌性之推動與挑戰」研討會，他在會前受訪指出，十月八日已將核一、二、三廠的現況評估報告送交經濟部，經濟部長龔明鑫也已聽取。台電評估認為，核二廠與核三廠具有重啟的條件與機會。

龔明鑫昨在立法院經濟委員會備詢表示，下月初會決定是否讓台電啟動安全檢查；依規畫，經濟部核可後，台電將啟動「再運轉計畫」給核安會審查，同時將進行核電廠自主安全檢查。

曾文生表示，核電機組停機後，仍須執行許多維護保養工作，但每年都有同仁退休，需持續訓練人員取得證照後替補，目前核電方面的工作重點，包括維護保養、人員編制維持與執照取得。

曾文生指出，核三目前正進行大修，核二則是要加速進行乾貯作業，以便將反應爐內的燃料棒取出，同時，核電廠核島區有部分涉及原廠設計，需要請原廠協助安檢工作，目前正在洽詢中，周邊環境維護也在進行，依據核管法修正規則進行中。

經濟部核定現況評估報告後，台電就會展開後續安全檢查作業，曾文生說，現在要洽詢原廠安排協助安檢，包括設備老化的計算在內，希望盡速議定合約，與原廠團隊展開安檢工作。

至於核電廠重啟時間評估是否仍是一點五年至兩年？曾文生說，無法代替核安會回答，但台電會持續推進周邊安檢工作。

據了解，位於新北市石門區的核一廠重啟的可能性很低，主要是因為關鍵安全設備氣渦輪機已拆除，雖有人持不同意見，但技術與場地顯然限制重啟的可能性。

至於新北市萬里區的核二廠重啟條件較佳，但主要障礙在於爐心燃料要有地方可供移除，核二廠的用過燃料池目前已滿，導致爐心燃料無法清空，因此，必須先完成室外乾貯設施的建置，將用過燃料池中的燃料移出，騰出空間後，才能將爐心燃料清空。爐心清空是後續可能性的前提，預計核二廠的爐心清空作業最快可能要到明年下半年甚至年底才能完成。

屏東縣恆春鎮的核三廠二號機今年五月除役，被認為是目前重啟條件最成熟的廠區，由於其用過燃料池容量充足，爐心燃料已清空，且去年底才剛完成一次大修，因此核三重啟在時程上具有顯著優勢。

地球公民基金會議題部專員林冠伶表示，賴清德總統曾公開宣示面對核電議題，政府會遵守「核安無虞」、「核廢有解」和「社會共識」。若核二核三要重啟，就必須滿足這三個條件。

林冠伶強調，再生能源的成本不斷下降，核電成本並不具競爭力，政府必須估算清楚。而核電重啟社會所必須負擔的成本，不只是當下的成本，還有長達廿五年的核燃料處理方式，這些成本必須誠實揭露、不該被掩蓋。

