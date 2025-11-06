台電：核二核三有重啟機會 盤點評估報告已送經部

台電已將舊核電廠盤點重啟條件評估報告送到經濟部。台電董事長曾文生昨（5）日表示，核二、核三有重啟機會與條件。他並說，核三要進行大修，核二則要先完成室外乾貯興建，將核反應爐燃料棒移出後，才能進行核島區檢查。

國民黨立委楊瓊瓔昨日在立院經委會質詢，是核二重啟？還是核三？是二擇一嗎？經濟部長龔明鑫回應，若要啟動，時間上核二、核三並行，但進度會不一樣。

台電已依程序將核電廠現況評估報告送交經濟部審查，龔明鑫昨日表示，會在12月初同意是否讓台電啟動安全檢查。他並表示，依規畫，在經濟部核可後，台電將會啟動「再運轉計畫」給核安會審查，同時也將進行核電廠自我安全檢查。

曾文生昨日出席台灣電力與能源工程協會「因應氣候變遷下架空與地下電網韌性之推動與挑戰」研討會，會前受訪表示，自核安會公布相關子法後，台電即針對舊核電廠進行必要現況評估，目前看來核二、核三廠有重啟機會與條件。

曾文生表示，核電重啟機組須進行維護保養、人員編制的維持，核電廠操作人員要有執照，尤其隨著每年核電廠員工退休，員工也要受訓取得證照，同時進行電廠機組維護、安全設施強化工作，甚至進行大修。

他表示，自我安全檢查相關工作規劃與分析已呈報經濟部，而核島區部分工作牽涉原廠設計，需請原廠協助安檢，這部分台電積極洽詢。他提及，台電已著手進行周邊相關設備的安檢或評估工作，但自我檢查最核心的是固定元件老化分析，以及轉動裝置等維護，這需要專業數據及模型，必須與原廠團隊合作，台電也會與原廠訂定契約，確認原廠何時可以整隊進來參與，盼盡快往前推進。

曾文生並表示，核三正在進行大修，核二優先工作則是加速乾貯建置、將反應爐燃料棒取出，才能進行核島區安檢。