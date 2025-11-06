快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

台電：核二核三有重啟機會 盤點評估報告已送經部

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台電董事長曾文生5日表示，核二、核三有重啟機會與條件。圖為位於屏東縣恆春鎮的核三廠。聯合報系資料照
台電董事長曾文生5日表示，核二、核三有重啟機會與條件。圖為位於屏東縣恆春鎮的核三廠。聯合報系資料照

台電已將舊核電廠盤點重啟條件評估報告送到經濟部。台電董事長曾文生昨（5）日表示，核二、核三有重啟機會與條件。他並說，核三要進行大修，核二則要先完成室外乾貯興建，將核反應爐燃料棒移出後，才能進行核島區檢查。

國民黨立委楊瓊瓔昨日在立院經委會質詢，是核二重啟？還是核三？是二擇一嗎？經濟部長龔明鑫回應，若要啟動，時間上核二、核三並行，但進度會不一樣。

台電已依程序將核電廠現況評估報告送交經濟部審查，龔明鑫昨日表示，會在12月初同意是否讓台電啟動安全檢查。他並表示，依規畫，在經濟部核可後，台電將會啟動「再運轉計畫」給核安會審查，同時也將進行核電廠自我安全檢查。

曾文生昨日出席台灣電力與能源工程協會「因應氣候變遷下架空與地下電網韌性之推動與挑戰」研討會，會前受訪表示，自核安會公布相關子法後，台電即針對舊核電廠進行必要現況評估，目前看來核二、核三廠有重啟機會與條件。

曾文生表示，核電重啟機組須進行維護保養、人員編制的維持，核電廠操作人員要有執照，尤其隨著每年核電廠員工退休，員工也要受訓取得證照，同時進行電廠機組維護、安全設施強化工作，甚至進行大修。

他表示，自我安全檢查相關工作規劃與分析已呈報經濟部，而核島區部分工作牽涉原廠設計，需請原廠協助安檢，這部分台電積極洽詢。他提及，台電已著手進行周邊相關設備的安檢或評估工作，但自我檢查最核心的是固定元件老化分析，以及轉動裝置等維護，這需要專業數據及模型，必須與原廠團隊合作，台電也會與原廠訂定契約，確認原廠何時可以整隊進來參與，盼盡快往前推進。

曾文生並表示，核三正在進行大修，核二優先工作則是加速乾貯建置、將反應爐燃料棒取出，才能進行核島區安檢。

核電廠 台電 核二

延伸閱讀

台電評估：核二、核三具備重啟機會及條件

簡又新喊話重新思考核能政策 曾文生：找國外專家協助安檢

許宇甄：曾文生哭窮應去總統府 別裝可憐掩飾政策錯誤

調漲電價 台電董座曾文生委屈：價格無法自己決定

相關新聞

台電：核二核三具備重啟條件 龔明鑫：下月初決定是否啟動安全檢查

經濟部收到台電的核電廠現況評估報告已近一個月，台電董事長曾文生昨天透露評估報告內容，自核安會公布相關子法後，台電已對核一...

核二、三廠重啟？ 地方看法分歧

台電董事長曾文生昨透露核二、核三廠有重啟機會與條件，兩核電廠所在地，新北市、屏東縣府都表示，「安全」為首要原則，須經專業...

輝達落腳台北…學者：核二廠可補北部供電缺口

台電董事長曾文生昨天表示，台電評估核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件。能源學者表示，政府在輝達台灣總部選擇落腳台北市後，...

台電：核二核三有重啟機會 盤點評估報告已送經部

台電已將舊核電廠盤點重啟條件評估報告送到經濟部。台電董事長曾文生昨（5）日表示，核二、核三有重啟機會與條件。他並說，核三...

行動電源「連環爆」！經部：邊境抽驗提高10倍 國內外工廠納管

近來行動電源連環爆，引發安全疑慮，經濟部標準檢驗局5日表示，已將行動電源商品的邊境抽驗比例提高10倍，加強品質把關，嚴格...

舊核電廠重啟有望！經長：核二、核三會同時重啟 但進度不一樣

台電已將舊核電廠盤點重啟條件的評估報告送到經濟部。台電董事長曾文生5日表示，核二、核三有重啟的機會與條件。他並說，核三要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。