行動電源「連環爆」！經部：邊境抽驗提高10倍 國內外工廠納管

近來行動電源連環爆，引發安全疑慮，經濟部標準檢驗局5日表示，已將行動電源商品的邊境抽驗比例提高10倍，加強品質把關，嚴格確認產品是否符合國家標準及驗證要求，防止不合格商品流入市面，並規畫將工廠檢查納入管理機制。

標準局副局長謝翰璋表示，現規劃將工廠檢查納入管理機制，此為更嚴格的檢驗規定，定期派員赴工廠確認生產製程符合當時原登錄文件、材料是否與通過檢驗一致，以維持產品品質穩定。

謝翰璋強調，規畫工廠納檢將會給予一年緩衝期，讓品牌業者有時間通知工廠提供檢查文件。他表示，國內外生產工廠皆納管，且是每一家都會查，國外工廠則由法人協助檢查；一旦檢查出「品質管制失效」，例如耐壓不符，則該工廠停牌，若為輕微缺失，則給予改正機會。若該產品是由多家代工廠製造，其他工廠需撰寫檢討報告，才能繼續生產。

針對行動電源管理，經濟部標準檢驗局現行管理分成前市場、後市場。標準局說明，鋰電池相關商品（如行動電源）自2014年起，即依「商品檢驗法」公告為強制性應施檢驗品目，產品須符合國家標準並通過檢驗取得商品驗證登錄證書，方可上市販售。

至於後市場，則包括強化邊境查驗、市場購樣檢測，並派員至經銷場所檢查商品是否標示檢驗標識。若違規，如是業者未完成檢驗程序，處20至200萬元罰鍰，並限期回收或改正；如經檢驗不合格，視違規情節輕重要求限期回收或改正、廢止證書等。

根據統計，近3年接獲行動電源商品事故通報分別為2023年11件、2024年7件、2025年至10月27件，均派員辦理調查；近3年行動電源進口數分別為2023年464.4萬個、2024年525.8萬個、2025年至10月有381.2萬個。

標準局提醒，行動電源屬鋰電池產品，具有高能量密度與高效充放電等特性，但若品質衰退或使用不當，容易發生「熱失控」現象，造成起火風險。民眾在選購時，務必認明BSMI商品檢驗標識（R字軌及指定代碼），使用時避免無人看管時充電，避免充電時周圍高溫、潮濕或有易燃物，充飽電應拔除電源。如發現行動電源有異常破損、膨脹之情形，要立刻更換。