快訊

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

南韓人不炒幣了？龍頭交易所成交量暴跌八成 散戶熱錢轉進「這裡」

調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

聽新聞
0:00 / 0:00

行動電源「連環爆」！經部：邊境抽驗提高10倍 國內外工廠納管

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
行動電源示意圖。圖／Ingimage
行動電源示意圖。圖／Ingimage

近來行動電源連環爆，引發安全疑慮，經濟部標準檢驗局5日表示，已將行動電源商品的邊境抽驗比例提高10倍，加強品質把關，嚴格確認產品是否符合國家標準及驗證要求，防止不合格商品流入市面，並規畫將工廠檢查納入管理機制。

標準局副局長謝翰璋表示，現規劃將工廠檢查納入管理機制，此為更嚴格的檢驗規定，定期派員赴工廠確認生產製程符合當時原登錄文件、材料是否與通過檢驗一致，以維持產品品質穩定。

謝翰璋強調，規畫工廠納檢將會給予一年緩衝期，讓品牌業者有時間通知工廠提供檢查文件。他表示，國內外生產工廠皆納管，且是每一家都會查，國外工廠則由法人協助檢查；一旦檢查出「品質管制失效」，例如耐壓不符，則該工廠停牌，若為輕微缺失，則給予改正機會。若該產品是由多家代工廠製造，其他工廠需撰寫檢討報告，才能繼續生產。

針對行動電源管理，經濟部標準檢驗局現行管理分成前市場、後市場。標準局說明，鋰電池相關商品（如行動電源）自2014年起，即依「商品檢驗法」公告為強制性應施檢驗品目，產品須符合國家標準並通過檢驗取得商品驗證登錄證書，方可上市販售。

至於後市場，則包括強化邊境查驗、市場購樣檢測，並派員至經銷場所檢查商品是否標示檢驗標識。若違規，如是業者未完成檢驗程序，處20至200萬元罰鍰，並限期回收或改正；如經檢驗不合格，視違規情節輕重要求限期回收或改正、廢止證書等。

根據統計，近3年接獲行動電源商品事故通報分別為2023年11件、2024年7件、2025年至10月27件，均派員辦理調查；近3年行動電源進口數分別為2023年464.4萬個、2024年525.8萬個、2025年至10月有381.2萬個。

標準局提醒，行動電源屬鋰電池產品，具有高能量密度與高效充放電等特性，但若品質衰退或使用不當，容易發生「熱失控」現象，造成起火風險。民眾在選購時，務必認明BSMI商品檢驗標識（R字軌及指定代碼），使用時避免無人看管時充電，避免充電時周圍高溫、潮濕或有易燃物，充飽電應拔除電源。如發現行動電源有異常破損、膨脹之情形，要立刻更換。

行動電源 經濟部

延伸閱讀

德軍工巨頭與立陶宛合建彈藥廠 強化北約東翼防務

2025原創基地節／琅琅悅讀響應打造「百聞藝見」藝文角落　即日起至年底免費參觀

台南學甲市區有機肥料廠飄惡臭1年多 黃偉哲：停工徹查

整理包／搭機注意！藍牙耳機嚴禁託運 還有哪些電子產品禁帶一次看

相關新聞

翡翠水庫拒絕便宜賣 水庫水力發電要多收費…台電董事長一句回嗆

台北市翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局研擬收補償費，台電董事長曾文生今天回應，台北市需要的電力主要是靠其他縣市發電提...

美最高法院審理對等關稅 美中談判底定…台美談判怎進行？經長回應了

美國最高法院審理川普全球對等關稅合法性，以及美中談判大致底定，外界關切台美談判進度。經濟部長龔明鑫5日上午在立法院經濟委...

行動電源「連環爆」！經部：邊境抽驗提高10倍 國內外工廠納管

近來行動電源連環爆，引發安全疑慮，經濟部標準檢驗局5日表示，已將行動電源商品的邊境抽驗比例提高10倍，加強品質把關，嚴格...

舊核電廠重啟有望！經長：核二、核三會同時重啟 但進度不一樣

台電已將舊核電廠盤點重啟條件的評估報告送到經濟部。台電董事長曾文生5日表示，核二、核三有重啟的機會與條件。他並說，核三要...

遠傳電信透過子公司新世紀資通入股思納捷科技 公平會開綠燈

公平會今天委員會議決議，遠傳電信透過子公司新世紀資通股份有限公司先取得思納捷科技股份有限公司30%股權，申報結合完成後共...

台電評估：核二、核三具備重啟機會及條件

經濟部已收到台電送來的核三評估報告，台電董事長曾文生5日表示，評估報告內容，自核安會公布相關子法後，台電已對核一、核二、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。