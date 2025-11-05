快訊

翡翠水庫拒絕便宜賣 水庫水力發電要多收費…台電董事長一句回嗆

墨西哥女總統遭「當街襲胸、親吻」全被拍下 隨扈滑手機挨轟維安漏洞

富蘭克林10月美國經濟儀表板：政府關門無礙美國經濟

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林坦伯頓基金集團10月美國經濟儀表板顯示，政府關門無礙美國經濟，整體燈號仍維持在擴張的「綠燈」，至今已連續17個月亮出綠燈。富蘭克林建議投資人多元平衡布局，以掌握歲末行情。

在富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共12項經濟指標中，10月有五個指標因美國聯邦政府關門而暫停更新，包含營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、利潤率。

不過，其他七個經濟指標未受影響，商品、卡車運輸、信用利差、貨幣供給維持在「擴張」的綠燈，ISM新訂單、殖利率曲線維持在「謹慎」的黃燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈。

富蘭克林投顧表示，10月全球股市展現多頭氣勢再創新高。展望11月，美國聯準會（Fed）無召開利率會議，但日前主席鮑爾發言冷卻了12月降息預期。此外，若美國政府遲未開門，將缺乏經濟數據可考，股市續攻需有更多觸媒。

富蘭克林投顧指出，在美中貿易情勢改善、人工智慧（AI）引領資本支出、美歐消費旺季登場下，全球風險資產仍具韌性。建議投資人採取一股、一債、一平衡的麻花策略，美元及非美元資產並進，以掌握歲末年終旺季行情。

富蘭克林投顧建議，核心首選美國平衡型及非投資等級債券基金，掌握美國經濟軟著陸及Fed降息行情；美股建議挑選科技、創新科技及生技股票基金以參與AI及多元創新商機。

在非美元資產方面，富蘭克林投顧看好全球債券基金及新興當地貨幣債券基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票則首選日本股票型基金，另可搭配與傳統股債資產相關性低的黃金股票基金，建議配置約5-10%，有助分散風險並提高報酬機會。

美國經濟 富蘭克林投顧 股票

延伸閱讀

學開手排車更專心？美國家長掀「防分心」訓練風潮

太子集團帛琉洗錢詐騙案 美國制裁名單黃婕、施亭宇拘提到案移送複訊

川普簽行政命令 美對中對等關稅暫緩一年課徵

中挺AI晶片業 電費最高減5成 提高華為對美競爭力

相關新聞

翡翠水庫拒絕便宜賣 水庫水力發電要多收費…台電董事長一句回嗆

台北市翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局研擬收補償費，台電董事長曾文生今天回應，台北市需要的電力主要是靠其他縣市發電提...

美最高法院審理對等關稅 美中談判底定…台美談判怎進行？經長回應了

美國最高法院審理川普全球對等關稅合法性，以及美中談判大致底定，外界關切台美談判進度。經濟部長龔明鑫5日上午在立法院經濟委...

舊核電廠重啟有望！經長：核二、核三會同時重啟 但進度不一樣

台電已將舊核電廠盤點重啟條件的評估報告送到經濟部。台電董事長曾文生5日表示，核二、核三有重啟的機會與條件。他並說，核三要...

遠傳電信透過子公司新世紀資通入股思納捷科技 公平會開綠燈

公平會今天委員會議決議，遠傳電信透過子公司新世紀資通股份有限公司先取得思納捷科技股份有限公司30%股權，申報結合完成後共...

台電評估：核二、核三具備重啟機會及條件

經濟部已收到台電送來的核三評估報告，台電董事長曾文生5日表示，評估報告內容，自核安會公布相關子法後，台電已對核一、核二、...

普發現金1萬元經長龔明鑫相約一起去國旅 網友熱議：買菜都不夠了

普發現金1萬元開跑，即日起開放預登記，現金最快11日可以入帳。經濟部長龔明鑫今日受訪指出，希望不要有替代消費的情況發生，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。