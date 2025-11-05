事業從事多層次傳銷前 公平會提醒務必要報備

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

公平會5日委員會議通過，鈣雅生技有限公司從事多層次傳銷，未於開始實施前向公平會報備，違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定，處新臺幣10萬元罰鍰。

依照多層次傳銷管理法第6條第1項規定，多層次傳銷事業於開始實施多層次傳銷行為前，應檢具載明規定事項之文件、資料，向主管機關報備，而規定事項包多層次傳銷事業基本資料及營業所；傳銷制度及傳銷商參加條件；擬與傳銷商簽定之參加契約內容；商品或服務之品項、價格及來源；其他法規定有商品或服務之行銷方式或須經目的事業主管機關許可始得推廣或銷售之規定者，其行銷方式合於該法規或取得目的事業主管機關許可之證明；多層次傳銷事業依第二十一條第三項後段或第二十四條規定扣除買回商品或服務之減損價值者，其計算方法、基準及理由；其他經主管機關指定之事項。

公平會表示，鈣雅公司自2022年4月起開始經營鈣雅生技網站招攬民眾加入成為分銷商，並提供專屬QRcode，讓民眾分享至社群媒體，以推廣商品、獲取獎金。

公平會調查發現，鈣雅公司的獎金制度，上線可因為直接推薦之下線再推薦之下線購買商品，而獲得多層級的分銷間接獎金，符合多層次傳銷管理法所規範的多層次傳銷定義，但是鈣雅公司未於開始實施前向公平會報備，已違反多層次傳銷管理法規定。

公平會提醒，事業如果有實施多層次傳銷行為的計畫，應於開始實施前檢具載明法定事項之文件、資料向該會報備，以免違法遭罰。

公平會 生技

