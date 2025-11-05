快訊

翡翠水庫拒絕便宜賣 水庫水力發電要多收費…台電董事長一句回嗆

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
翡翠水庫拒絕便宜賣，水庫水力發電要多收費，擬加收耗水補償每立方公尺3元，曾文生回嗆，其他縣市輸電到台北是否也該比照收費。記者陳儷方／攝影
翡翠水庫拒絕便宜賣，水庫水力發電要多收費，擬加收耗水補償每立方公尺3元，曾文生回嗆，其他縣市輸電到台北是否也該比照收費。記者陳儷方／攝影

台北市翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局研擬收補償費，台電董事長曾文生今天回應，台北市需要的電力主要是靠其他縣市發電提供，若台北市以翡翠水庫多次支援台電發電為由要加收額外費用，恐怕其他縣市也會要求送電來台北市要額外計費。

曾文生今天出席「因應氣候變遷下架空與地下電網韌性之推動與挑戰」研討會，會前接受媒體訪問時表示，翡翠水庫的水力電廠是台北市政府公開招標，包括電廠、水庫環境在內，都由台電協助維護管理，雙方長期合作，合約也已執行非常久，現在卻提翡翠水庫的水用來發電要多付一點錢。

曾文生指出，水庫水到下游也可供使用的前提下，台電才會調度水力發電，不只是翡翠電廠，所有電廠水源使用均依此原則進行，舉例今年冬季的水量會特別多，不如不發電用掉，也是排洪處理，對環境、對電廠都不是好事。

至於翡管局要跟台電精算超過發電時間，曾文生說，需要擬定詳細契約，台電相關部門會跟翡管局商量。不過，翡翠水庫是台北市唯一最大電力來源，大約7萬瓩，這並不是非常大的發電量，台北市的電力，是來自於各縣市的發電供給，「我擔心這件事如果要這樣處理，到時候其他縣市會說，我送電來台北市要額外計費」，這不是簡單多少錢可以解決的事，而是牽涉整個系統的供電平衡。

台北翡翠水庫管理局日前指出，近3年接受台電申請支援9次，但翡翠水庫是大台北地區重要水源，兼具「民生供水」與「水力發電」功能，不會每次同意支援台電，且議員也質疑，台電近10年來以每度1.72元價格向翡翠水庫購電，行情遠低於市價，要市政府應建立合理制度向台電收費。

翡管局因此研擬「台電公司申請翡翠水力發電延長時數耗水補償契約書」草案，明定耗水補償費每立方公尺3元計價，函送台電。

經濟部5日說明，台電與翡翠電廠的發購電皆依雙方簽訂的購售電契約辦理，翡翠電廠夏月每日發電未滿5小時，將無法獲得全部容量電費，因此雙方協議可視雙方需求挪移每日發電時數；若台電有請翡翠電廠增加發電時數，則於當月其他時段減少發電，原則維持每月發電時數不變，翡翠電廠如遇機組有問題，也可依此規則運作。

