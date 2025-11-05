傳銷事業變更傳銷制度未事先報備 遭公平會重罰
公平會5日委員會議通過，針對日倍增有限公司從事多層次傳銷，變更傳銷制度，未事先報備，違反多層次傳銷管理法第7條第1項規定，決議處50萬元罰鍰。
公平會表示，日倍增公司（原為愛美全球事業有限公司）是在2024年3月向該會報備從事多層次傳銷，主要銷售食品及美容保養品等商品。但有民眾反映日倍增公司於2024年7月至8月舉辦「愛美全球台灣會員獎勵越南5天4夜旅遊活動」、2025年2月至5月舉辦「全球分紅【VV1】獎勵方案」，未事先報備，涉有違反多層次傳銷管理法規定。
經公平會調查發現，日倍增公司舉辦獎勵越南旅遊活動及全球分紅獎勵方案，均屬傳銷制度之內容，應事先報備，才可實施，同時考量日倍增公司因這項方案的購買經營權金額大，招攬參加人數多，對市場的影響等因素，因此罰50萬元。
公平會再次提醒，已有多件傳銷事業變更傳銷制度未事先報備而遭處罰情事，因此重申事業從事多層次傳銷一定要先報備，倘有相關問題也可事先電洽該會進行諮詢，避免違法遭罰。
