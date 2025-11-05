快訊

翡翠水庫拒絕便宜賣 水庫水力發電要多收費…台電董事長一句回嗆

墨西哥女總統遭「當街襲胸、親吻」全被拍下 隨扈滑手機挨轟維安漏洞

遠傳電信透過子公司入股思納捷科技 公平會開綠燈

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

公平會5日委員會議決議，遠傳電信（4904）透過子公司新世紀資通股份有限公司先取得思納捷科技股份有限公司3成股權，申報結合完成後共計80％股權之結合案，因尚無顯著限制競爭疑慮，因此不禁止其結合。

公平會表示，遠傳電信子公司新世紀資通增加取得思納捷科技80％股權，已持有思納捷科技3分之1以上股份，並直接控制該公司業務經營及人事任免，因已達到申報門檻，且無同法第12條除外適用之情況，因此依法提出結合申報。

公平會指出，參與結合事業均有提供「能源管理系統建置及應用」服務，具有水平競爭關係，屬於水平結合，此外，遠傳電信及新世紀資通在提供「能源管理系統建置及應用」服務過程中，會將相關之統包「機電工程」委託思納捷科技承攬，因此同時具有上、下游交易關係，亦屬於垂直結合。

經公平會分析，參與結合事業在「能源管理系統建置及應用」及「機電工程」等服務市占率不高，而且相關市場參進者眾多，技術參進門檻低，且並不以電信業者為必要參進條件，再者參與結合事業皆非該市場領導業者，因此，結合後對相關市場不致有顯著限制競爭效果，且有助於參與結合事業資源整合、提升營運效率，爰依公平法第13條第1項規定，不禁止結合。

遠傳電信 公平會

延伸閱讀

李進勇卸任中選會主委 民進黨：依規定自動恢復黨籍

要國軍挖墳？花蓮縣府澄清與季連成無此對話

上市櫃公司買庫藏股改電子化申報 明年5月上路

英國大學疑配合中方施壓打擊學術自由 警方研議調查

相關新聞

翡翠水庫拒絕便宜賣 水庫水力發電要多收費…台電董事長一句回嗆

台北市翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局研擬收補償費，台電董事長曾文生今天回應，台北市需要的電力主要是靠其他縣市發電提...

美最高法院審理對等關稅 美中談判底定…台美談判怎進行？經長回應了

美國最高法院審理川普全球對等關稅合法性，以及美中談判大致底定，外界關切台美談判進度。經濟部長龔明鑫5日上午在立法院經濟委...

舊核電廠重啟有望！經長：核二、核三會同時重啟 但進度不一樣

台電已將舊核電廠盤點重啟條件的評估報告送到經濟部。台電董事長曾文生5日表示，核二、核三有重啟的機會與條件。他並說，核三要...

遠傳電信透過子公司新世紀資通入股思納捷科技 公平會開綠燈

公平會今天委員會議決議，遠傳電信透過子公司新世紀資通股份有限公司先取得思納捷科技股份有限公司30%股權，申報結合完成後共...

台電評估：核二、核三具備重啟機會及條件

經濟部已收到台電送來的核三評估報告，台電董事長曾文生5日表示，評估報告內容，自核安會公布相關子法後，台電已對核一、核二、...

普發現金1萬元經長龔明鑫相約一起去國旅 網友熱議：買菜都不夠了

普發現金1萬元開跑，即日起開放預登記，現金最快11日可以入帳。經濟部長龔明鑫今日受訪指出，希望不要有替代消費的情況發生，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。