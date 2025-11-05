2025台灣仲裁周專題研討會 助台商強化跨境爭端應對策略

由中華民國仲裁協會（CAA）與國際通商法律事務所 (Baker McKenzie 台北) 共同主辦的「2025台灣仲裁週：地緣政治與仲裁專題研討會」11月5日於台北、11月6日於高雄隆重登場，活動聚焦「地緣政治與仲裁」主題，特別邀請具海外營運需求、可能面臨跨境爭端的台商企業參與，深入探討在全球局勢動盪下，仲裁如何成為企業風險管理與國際爭端解決的關鍵工具。

研討會由Baker McKenzie台北、新加坡、香港、馬來西亞的國際仲裁專家，分享最新仲裁趨勢與實務案例，協助企業在全球政經局勢劇烈變動下，穩健布局、降低法律風險。

在供應鏈重組與地緣政治緊張的情勢下，仲裁協議已成為企業降低跨境風險與確保交易穩定的關鍵工具。國際通商法律事務所執行合夥律師黃麗蓉指出，Baker McKenzie每年針對全球爭端案件進行預測與分析，2025年與2024年的預測均顯示，地緣政治風險將持續主導企業爭端類型，包括供應鏈中斷、人工智慧、ESG議題、併購後整合等。企業應優先選擇仲裁作為爭端解決機制，並在爭議中保持商業思維，這是降低風險、維持穩定的關鍵策略。

企業在面對貿易戰與地緣政治壓力時，應善用國際投資協定保障。國際通商法律事務所合夥律師湯東穎表示，企業因應貿易戰及地緣政治壓力而調整海外布局之際，地主國的政治風險是企業風險管理能力的一大挑戰。透過妥善設計投資架構，將海外投資納入適切之國際投資協定保障，可確保與地主國之投資爭端得以訴諸中立、專業及有效之國際仲裁，是企業避免非法干預、保障海外投資利益的關鍵策略。

能源轉型帶來龐大機會，也伴隨高風險。國際通商法律事務所資深顧問周彥廷指出，後疫情時期的再生能源專案正面臨更嚴峻的供應鏈與價格波動風險，凸顯出建立具可執行性的財務擔保、價格調整機制，以及在矽料價格飆升等突發市場變動下仍嚴格遵守跨境契約條款之必要性。穩定且長期的電價保障措施對吸引再生能源投資至關重要；若政府對此類制度進行溯及既往的變更，可能使其面臨昂貴的國際仲裁爭端。

爭議審議制度（Dispute Boards）在國際工程與大型專案中已展現高效能，並逐漸成為企業風險預防的重要工具。國際通商法律事務所合夥律師賴建宏表示，爭議審議機制（Dispute Boards）能主動管理風險、促進效率與合作，促使雙方及早對話，達到預防爭議、聚焦仲裁、降低成本之效果。在臺灣與國際均有成功實績，值得企業納入合約管理與爭議解決策略。

仲裁判斷並非爭端處理的終點。國際通商法律事務所律師王碩勛指出，在全球供應鏈緊密且充滿不確定性的今天，仲裁已成為跨境商務爭端解決的重要工具。然而，在仲裁判斷作成後，企業於我國仍需面對兩個重要程序：一是撤銷仲裁判斷之訴，二是對外國仲裁判斷聲請裁定承認。理解並善用這些後續機制，對企業在全球供應鏈中的穩健運營、跨國投資決策及防範潛在法律風險，都具有不可忽視的重要性。

賴建宏表示「仲裁憑藉其中立、公信與彈性，已成為地緣政治下跨境爭議首選機制。臺灣企業在海外布局時，更須敏銳掌握在地文化及商業習慣，量身設計仲裁條款，審慎選擇仲裁地，是管控風險並提升契約執行力的關鍵。」

來自Baker McKenzie 新加坡、香港與馬來西亞的合夥律師，分享各地仲裁制度的特色與實務建議，協助台商企業在海外營運時，妥善運用仲裁機制。Baker McKenzie 新加坡合夥律師 Tjen Wee Wong 表示，新加坡仲裁及新加坡國際仲裁中心（SIAC）是全球爭端解決的首選之一，具備高執行力、效率與中立性。2025年新規強調程序簡化、成本結構合理與時程加速，旨在提供有效、彈性且具國際認可的仲裁結果。

Baker McKenzie 香港合夥律師 Philipp Hanusch 指出，香港的仲裁制度對臺灣企業具有多項優勢。其法律架構現代化，係以《聯合國國際貿易法委員會示範法》（UNCITRAL Model Law）為基礎，並具備多元的仲裁人選擇機制，以及支持仲裁並尊重當事人自主的中立法院。英語與中文同為官方語言。值得注意的是，若仲裁由香港國際仲裁中心（HKIAC）或其他指定機構管理，當事人可向中國大陸法院申請臨時措施，且該等措施可於中國大陸直接執行。

Baker McKenzie 馬來西亞合夥律師 Janice Tay 表示，馬來西亞仲裁制度建立在符合國際標準的現代法律架構上，尤其是以UNCITRAL模範法為基礎。由亞洲國際仲裁中心（AIAC）支持，並由支持仲裁的司法體系所強化，程序高效、彈性且具成本效益，使馬來西亞成為亞洲處理複雜跨境爭端的可信賴策略中心。

Baker McKenzie指出，此次研討會不僅提供最新仲裁趨勢與實務案例，更強調仲裁在地緣政治風險下的關鍵角色。透過契約設計、條約規劃與制度選擇，台商企業能在全球市場中建立穩健的法律防線。黃麗蓉強調，「仲裁條款不只是合約的一部分，更是企業在不確定世界中維持穩定與彈性的關鍵。」