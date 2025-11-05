詠業財報／第3季EPS 0.79元、獲利季增32% 積極拓展新客戶與新商機

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

詠業科技（6792）今(2025)年第3季合併營收3.5億與第2季持平，第3季獲利狀況較第2季成長32%，稅後淨利3,690萬元，每股盈餘為0.79元。今年度累計前三季營收達10.24億元，較去年同期成長9%，稅後淨利8,840萬元，每股盈餘為1.89元，較去年同期成長41%。

今年前三季營收及獲利皆有成長，惟受美國關稅政策、地緣政治局勢及各國貨幣政策調整等影響，全球總體經濟仍面臨不確定性，AI應用的持續擴張雖帶動半導體及電子機械等相關產業成長，然而傳統製造業等則面臨一定挑戰。

展望未來，詠業表示，將持續密切掌握客戶需求變化，靈活調整產能以維持最佳運作效率；詠業仍抱持審慎樂觀態度，在諸多新產品及新應用已持續獲得客戶承認下，同時積極拓展新客戶與新商機，並推進新技術開發以保持充足能量，為未來成長做好準備。

